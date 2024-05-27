Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Beşiktaş maç tarihi belli oldu mu, nerede oynanacak?

38. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte heyecan dolu Süper Lig sezonu sona erdi. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3 puan farkla geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Sezon boyunca sergilediği performansla rekorlar kıran Galatasaray'da şimdi gözler Süper Kupa finaline çevrildi. Beşiktaş ise bu sezon şampiyonluk yarışında erken havlu atarken, kötü geçen sezonunu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle tamamladı. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş, sezonu çifte kupayla kapatma hedefindeyken, taraftarlar Süper Kupa finali maçının tarihini merak ediyor. Peki Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? İşte detaylar…

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 07:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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