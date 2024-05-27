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Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Beşiktaş maç tarihi belli oldu mu, nerede oynanacak?

38. hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte heyecan dolu Süper Lig sezonu sona erdi. Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3 puan farkla geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Sezon boyunca sergilediği performansla rekorlar kıran Galatasaray'da şimdi gözler Süper Kupa finaline çevrildi. Beşiktaş ise bu sezon şampiyonluk yarışında erken havlu atarken, kötü geçen sezonunu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle tamamladı. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş, sezonu çifte kupayla kapatma hedefindeyken, taraftarlar Süper Kupa finali maçının tarihini merak ediyor. Peki Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? İşte detaylar…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 07:50
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Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Beşiktaş maç tarihi belli oldu mu, nerede oynanacak?

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş ise kupayı müzesine götürdü. Şimdi, lig şampiyonu Galatasaray ile kupa şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler sezonun sona ermesiyle birlikte bu heyecan dolu finale odaklandı. Peki Galatasaray Beşiktaş maç tarihi belli oldu mu, nerede oynanacak?

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Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Beşiktaş maç tarihi belli oldu mu, nerede oynanacak?

Süper Kupa Finali Ne Zaman?

2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile lig şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu henüz finalin tarihini açıklamadı.

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Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Beşiktaş maç tarihi belli oldu mu, nerede oynanacak?

Geleneksel olarak Temmuz ve Ağustos aylarında oynanan Süper Kupa finalinin bu yıl da Temmuz ayının sonlarında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Resmi açıklama yapıldığında detaylar paylaşılacaktır.

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Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Beşiktaş maç tarihi belli oldu mu, nerede oynanacak?

Galatasaray 24. Kez Şampiyon

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde topladığı 102 puanla 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar, sezon boyunca sergiledikleri üstün performansla taraftarlarını gururlandırdı.

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Süper Kupa final maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Beşiktaş maç tarihi belli oldu mu, nerede oynanacak?

Geçmiş Yılların Süper Kupa Kazananları

2023-2024: Galatasaray

2022-2023: Trabzonspor

2021-2022: Beşiktaş