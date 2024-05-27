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Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan cezaevine geri döndü! Kendini yaralamıştı...

'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan 6 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde anoreksiya olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz tahliye edilmişti. Ablasının çıkmasının ardından kendisine zarar verip, hastaneye kaldırılan Bahar Candan, tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderildi. İşte haberin ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 12:55
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Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan cezaevine geri döndü! Kendini yaralamıştı...

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan cezaevine geri döndü! Kendini yaralamıştı...

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan da yaşadığı sağlık sorunların nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.

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Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan cezaevine geri döndü! Kendini yaralamıştı...

KENDİNE ZARAR VERDİ!

Cezaevinde bulunan Bahar Candan da kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

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Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan cezaevine geri döndü! Kendini yaralamıştı...

YENİDEN CEZAEVİNDE!

Son dakika haberine göre; Candan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün tekrar cezaevine götürüldü.

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Nihal Candan’ın kardeşi Bahar Candan cezaevine geri döndü! Kendini yaralamıştı...