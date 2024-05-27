Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan cezaevine geri döndü! Kendini yaralamıştı...

'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan 6 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde anoreksiya olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz tahliye edilmişti. Ablasının çıkmasının ardından kendisine zarar verip, hastaneye kaldırılan Bahar Candan, tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderildi. İşte haberin ayrıntıları...