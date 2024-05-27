Annelik izni uzadı mı, uzayacak mı? 2024 doğum izni kaç ay, 1 yıla çıkacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin demografik yapısıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında önemli bir konu gündeme geldi. MKYK üyeleri, ülkenin nüfus artış hızının kendini yenileme eşiğinin altına düştüğüne işaret ederken, bu durumu değerlendirmek ve çözüm önerileri sunmak için adımlar atmaya başladılar. Toplantıda öne çıkan konulardan biri, 4 aylık annelik izninin yetersiz olduğu ve bunun yerine 1 yıllık izin seçeneğinin incelenmesi gerektiği oldu. Bu önemli adımın yanı sıra, gündemdeki diğer konular da tartışılmaya devam ediyor.