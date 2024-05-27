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Annelik izni uzadı mı, uzayacak mı? 2024 doğum izni kaç ay, 1 yıla çıkacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin demografik yapısıyla ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında önemli bir konu gündeme geldi. MKYK üyeleri, ülkenin nüfus artış hızının kendini yenileme eşiğinin altına düştüğüne işaret ederken, bu durumu değerlendirmek ve çözüm önerileri sunmak için adımlar atmaya başladılar. Toplantıda öne çıkan konulardan biri, 4 aylık annelik izninin yetersiz olduğu ve bunun yerine 1 yıllık izin seçeneğinin incelenmesi gerektiği oldu. Bu önemli adımın yanı sıra, gündemdeki diğer konular da tartışılmaya devam ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 10:22
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Annelik izni uzadı mı, uzayacak mı? 2024 Doğum izni kaç ay, 1 yıla çıkacak mı? Özel sektör, kamu ne zaman uygulanacak?

Türkiye'nin demografik yapısındaki dönüşümün önemine vurgu yaparak, nüfus artış hızının belirli bir eşiğin altına düştüğüne dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında bu konu detaylı bir şekilde ele alındı. Toplantıda, mevcut dört aylık annelik izninin yetersiz olduğu ve bir yıllık izin seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiği üzerinde yoğunlaşıldı. Peki annelik izni uzadı mı, uzayacak mı? 2024 Doğum izni kaç ay, 1 yıla çıkacak mı? Özel sektör, kamu ne zaman uygulanacak?

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Annelik izni uzadı mı, uzayacak mı? 2024 Doğum izni kaç ay, 1 yıla çıkacak mı? Özel sektör, kamu ne zaman uygulanacak?

Kadın Çalışanlara Yönelik Yeni Teklifler

Uzmanlar, Türkiye'deki mevcut iş gücü yasalarına göre, çalışan kadınlara doğumdan önce ve sonra 8'er hafta olmak üzere toplamda 16 haftalık bir doğum izni verildiğini belirtiyor. Ancak, çocuk bir yaşına kadar kullanılan süt izinleri, çoğu zaman yeterli görülmüyor.

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Annelik izni uzadı mı, uzayacak mı? 2024 Doğum izni kaç ay, 1 yıla çıkacak mı? Özel sektör, kamu ne zaman uygulanacak?

Ayrıca ilk çocukta 60 gün, ikinci çocukta dört ay ve üçüncü çocukta altı ay süreyle, doğum izni bitiminde yarı zamanlı çalışma ve tam maaş alma imkanı bulunuyor. Özel sektörde ise, çocuk ilkokul çağına kadar yarı zamanlı çalışma olanağı sunulurken, ücret ve sosyal haklar yarı yarıya düşürülüyor.

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Annelik izni uzadı mı, uzayacak mı? 2024 Doğum izni kaç ay, 1 yıla çıkacak mı? Özel sektör, kamu ne zaman uygulanacak?

Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı

Memurlar için de yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı; ancak henüz uygulamaya yönelik bir yönetmelik çıkarılmadı. Bu durum, kadınların çocukları ilköğretime başlayıncaya kadar bu izni kullanabilmeleri için gerekli usul ve esasların belirlenmesini beklemelerine neden oluyor.

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Annelik izni uzadı mı, uzayacak mı? 2024 Doğum izni kaç ay, 1 yıla çıkacak mı? Özel sektör, kamu ne zaman uygulanacak?

Doğurganlık Oranının Düşmesi ve Olası Sonuçları

Türkiye'de yaşam süresinin artmasıyla birlikte doğurganlık oranının düşmesi, ülkeyi ciddi bir tehdit altına sokuyor. Uzmanlar, Türkiye'nin doğum hızının düşük seyretmeye devam etmesi halinde, Batı ülkelerinde olduğu gibi yaşlı bir nüfus yapısına sahip olacağını öngörüyor.