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Son tarih belli oldu! Bedelli Askerlikte bunu yapmayan pişman olur: O tarihten itibaren...

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler için kritik bir dönem başladı. Temmuz ayında memur maaşlarında beklenen yaklaşık yüzde 20'lik zam, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak ve mevcut ücretin 36 bin TL daha artmasına neden olacak. Şu anda 182 bin 609 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretini ödemek isteyenler, zam gelmeden önce son 1 ay içinde gerekli adımları atmalı. İşte bedelli askerlik sürecine dair detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 14:15
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Son tarih belli oldu! Bedelli Askerlikte bunu yapmayan pişman olur: O tarihten itibaren...

Temmuz ayı yaklaşırken, memur maaşlarına yapılacak olan yaklaşık yüzde 20'lik zam, bedelli askerlik ücretlerini de doğrudan etkileyecek. Zamdan etkilenmemek için başvurularını bir ay içinde tamamlamaları gereken gençler, detayları merak ediyor. Konuya ilişkin detayları Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener yazdı. İşte bedelli askerlik hizmeti ile ilgili merak edilenler ve yapılması gerekenler.

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Son tarih belli oldu! Bedelli Askerlikte bunu yapmayan pişman olur: O tarihten itibaren...

Nasıl Başvuru Yapılır?

Bedelli askerlik hizmetine başvurular, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlar için e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden yapılabiliyor. Ancak yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumunda olanlar için başvuru yalnızca askerlik şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruları kendileri, eşleri, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri veya vasileri aracılığıyla yapabiliyorlar.

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Son tarih belli oldu! Bedelli Askerlikte bunu yapmayan pişman olur: O tarihten itibaren...

Bedelli Askerlik Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Bedelli askerlik ücreti, her altı ayda bir memur maaşlarındaki artışa paralel olarak değişiyor. Ücret, memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpılmasıyla hesaplanıyor. Bu yüzden memur maaş katsayısındaki artış, bedelli askerlik ücretini de artırıyor.

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Son tarih belli oldu! Bedelli Askerlikte bunu yapmayan pişman olur: O tarihten itibaren...

Son Başvuru Tarihi ve Ödenecek Tutar

Artıştan etkilenmeden ödeme yapmak isteyenler için son tarih, 28 Haziran mesai bitimi. Bu tarihe kadar başvurularını tamamlayanlar, 182 bin 609 lira 4 kuruş ödeyerek bedelli askerlik yapma hakkını elde edebilecek.

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Son tarih belli oldu! Bedelli Askerlikte bunu yapmayan pişman olur: O tarihten itibaren...

Temmuz Ayında Başvuranlar Ne Kadar Ödeyecek?

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak olan yüzde 10'luk zam ve ilk 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte, memur maaş katsayısındaki artışın yüzde 20.01'e ulaşması bekleniyor. Bu durumda Temmuz ayında bedelli askerlik ücreti 219 bin 149 lira olacak. Zamdan sonra ödenmesi gereken fark ise 36 bin 540 lira olacak.