Son tarih belli oldu! Bedelli Askerlikte bunu yapmayan pişman olur: O tarihten itibaren...

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler için kritik bir dönem başladı. Temmuz ayında memur maaşlarında beklenen yaklaşık yüzde 20'lik zam, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak ve mevcut ücretin 36 bin TL daha artmasına neden olacak. Şu anda 182 bin 609 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretini ödemek isteyenler, zam gelmeden önce son 1 ay içinde gerekli adımları atmalı. İşte bedelli askerlik sürecine dair detaylar...