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Koyunlar korkuyla kaçışmaya başladı! 2,5 metrelik dev yılan…

Besici Gökhan Elitaş, Elazığ'ın Ağın ilçesinde koyunlarını otlatmaya gitti. Elitaş, hayvan otlatırken birkaç koyunun korkuyla kaçıştığını fark etti. Ağaca baktığında ise gördükleri karşısında hayrete düştü.

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 27.05.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 13:37
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Koyunlar korkuyla kaçışmaya başladı! 2,5 metrelik dev yılan…

Beyelması köyü mevkiinde koyun otlatan besici Gökhan Elitaş, yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki bir yılanın alıç ağacında olduğunu gördü.

Elitaş, kuş avlamak için ağaçta ilerlediğini düşündüğü yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Besici Elitaş, Bahadırlar köyünde yaşadığını, koyunlarını otlatmak için zaman zaman Beyelması köyünde derenin bulunduğu alana gittiğini söyledi.

KORKUYLA KAÇIŞMAYA BAŞLADILAR

Hayvan otlatırken birkaç koyunun korkuyla kaçıştığını fark ettiğini anlatan Elitaş, "Çevrede yabancı bir hayvan olduğunu anladım. Sağa sola baktığımda alıç ağacının tepesinde büyük bir yılan olduğunu gördüm. O anda ben de tedirgin oldum. Yılanı uzaktan cep telefonu ile görüntüledim. Daha sonra hayvanlarımla bölgeden uzaklaştım." dedi.

BU BOYUTTA İLK KEZ KARŞILAŞTI

Elitaş, hayvanlarını otlatmak için sürekli gittiği bölgede daha önce de yılan gördüğünü ancak bu boyuttaki bir yılanla ilk kez karşılaştığını belirtti.

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Koyunlar korkuyla kaçışmaya başladı! 2,5 metrelik dev yılan…

ÇİLEK TOPLARKEN KARŞILAŞTI

Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde çilek toplayan işçilerin karşılaştığı, yaklaşık 2 buçuk metrelik yılan korku dolu anlar yaşattı.

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Koyunlar korkuyla kaçışmaya başladı! 2,5 metrelik dev yılan…

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işçilerle birlikte çilek tarlasına gelen Gülser Ertan, öğle saatlerinde işin bitmesiyle son kez seraları kontrol ederken çileklerin arasındaki hareket dikkatini çekti.

Ertan bir anda yaklaşık 2 buçuk metrelik yılanla burun buruna geldi. Korkup çığlık atan Ertan'ın yardımına işçileri koşarak yılanı kısa sürede etkisiz hale getirdi.

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Koyunlar korkuyla kaçışmaya başladı! 2,5 metrelik dev yılan…

"ÖNCE NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Yılanla burun buruna kalan çilek tarlası sahibi Gülser Ertan, "Daha önce bir çok kez tarlada yılanla karşılaştım. Ancak bu kadar büyük boyutta ilk defa gördüm. Önce ne olduğu anlamadım yaklaşınca yılanla karşı karşıya geldim. Korkup, çığlık attım. İşçiler hemen yardıma geldiler. Zehirli olup olmadığını bilmediğimiz içinde işçilerden bir tanesi çubukla yılanı etkisiz hale getirdi" ifadelerini kullandı.

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Koyunlar korkuyla kaçışmaya başladı! 2,5 metrelik dev yılan…

"KALP KRİZİ GEÇİRİYORDUM"

İstanbul'da Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 60 sokakta binanın önünde görülen yılan, mahalle sakinlerini tedirgin etti.