27 Mayıs 2024, Pazartesi
SGK (SSK) 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine ayar! Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın!
Türkiye'de emeklilik koşulları önemli ölçüde değişiyor. Özellikle Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim günü farklılıkları ortadan kalkacak ve mevcut 9 bin gün olan zorunlu prim ödeme süresi 7.200 güne düşürülecek. Bu düzenleme, tarih kriterlerini de yeniden belirleyerek, tüm süreçleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar, bu değişiklikten en çok etkilenecekler ve daha kısa sürede emeklilik imkanına kavuşacaklar.
Giriş Tarihi: 27.05.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 12:41
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