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SGK (SSK) 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine ayar! Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın!

Türkiye'de emeklilik koşulları önemli ölçüde değişiyor. Özellikle Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim günü farklılıkları ortadan kalkacak ve mevcut 9 bin gün olan zorunlu prim ödeme süresi 7.200 güne düşürülecek. Bu düzenleme, tarih kriterlerini de yeniden belirleyerek, tüm süreçleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar, bu değişiklikten en çok etkilenecekler ve daha kısa sürede emeklilik imkanına kavuşacaklar.

Giriş Tarihi: 27.05.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 12:41
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SGK SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine ayar! Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın!

Yeni düzenlemeler, yaklaşık 1 milyon vatandaşı doğrudan etkileyecek ve emeklilik tablosunu kökten değiştirecek. Bu değişikliklerle, daha önceki yıllara göre daha az prim ödeyen Bağ-Kur'lu ve SSK'lı vatandaşlar için erken emeklilik olanağı sunuluyor. Özellikle küçük esnaflar ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için bu, büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

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SGK SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine ayar! Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın!

Erken Emeklilik Fırsatı Artıyor

Bu değişiklik, 1 milyonun üzerinde kişinin 5 yıl daha erken emekli olmasına olanak tanıyacak. Yeni düzenleme ile, Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını daha hızlı elde edebilecek ve emekli olma sürelerini önemli ölçüde kısaltabilecek.

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SGK SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine ayar! Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın!

EYT'liler de Bu Değişiklikten Faydalanacak

Yakında Meclis'e sunulacak yeni torba yasa, Bağ-Kur'lular için de büyük değişiklikler getirecek. Yasa tasarısıyla, prim ödeme şartı 9 bin günden 7.200 güne düşürülecek, böylece Bağ-Kur'lu vatandaşlar 1800 gün daha az prim ödeyerek, 5 yıl daha erken emeklilik imkanına kavuşabilecek. Ayrıca, erken emeklilik imkanından EYT'liler de yararlanabilecek.

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SGK SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine ayar! Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın!

Esnaflar için Emeklilik Şartları Eşitleniyor

Bu düzenlemeyle birlikte, esnafların emeklilik için gereken prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Artık esnaflar, 9 bin gün yerine 7.200 günle emekli olabilecek. Bu değişiklik, erken emeklilik imkanının yanı sıra emekli aylıklarında %20'ye varan artışlar sunacak.

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SGK SSK 1999 öncesi 2000 2008 arası ve sonrası için yeni emeklilik sistemine ayar! Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın!

2008'den Bu Yana Süregelen Farklılıklar ve Yeni Düzenlemeler

2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformu ile işçi ve memurlar için gerekli olan ödeme gün sayısı 7.200 olarak belirlenmişti. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün olarak devam ediyordu.