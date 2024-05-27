MEB'den 29 Mayıs Tatili Kararı! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat!
Türkiye'de 29 Mayıs, Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında gerçekleştirdiği İstanbul'un fethinin yıl dönümü olarak büyük bir tarihi öneme sahiptir. Bu zafer, Türk tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilirken, "29 Mayıs'ta okullar tatil mi, iş yerleri resmi tatil mi?" soruları her yıl gündeme gelmektedir. Bu yıl da merakla beklenen sorunun cevabı belli oldu.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
06:23
Bu yıl 29 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor ve Türkiye'nin tarihinde önemli bir yere sahip olan İstanbul'un fethinin yıl dönümünü simgeliyor. Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında gerçekleştirdiği bu büyük zafer, Türk milleti için büyük bir gurur kaynağıdır. Ancak 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı konusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki 29 Mayıs'ta okullar tatil mi?
29 Mayıs: İstanbul'un Fethinin Yıldönümü ve Resmi Tatil Durumu
Türkiye'de 29 Mayıs, tarihi önemiyle bilinen İstanbul'un fethinin yıl dönümünü simgeler. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in gerçekleştirdiği bu büyük zafer, Türk tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Ancak, bu özel günün resmi tatil olup olmadığı konusu sıkça merak edilir.
29 Mayıs Resmi Tatil mi?
Ancak bu tarih boyunca çeşitli etkinlikler ve kutlamalar düzenlenir. Özellikle İstanbul'da, fetih kutlamaları büyük bir coşku ve gururla gerçekleştirilir. 29 Mayıs Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmez. Bu nedenle, okullar ve iş yerleri normal faaliyetlerine devam eder.
İstanbul'un Fethi
1453 yılında, Fatih Sultan Mehmet'in önderliğinde gerçekleşen İstanbul'un fethi, Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirmiş ve şehri Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti haline getirmiştir. Bu olay, hem Türk hem de dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. İstanbul'un fethi, Orta Çağ'ı sonlandırarak yeni bir dönemin başlangıcını işaret etmiştir.
Okulların Kapanış Tarihi Belli Oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okulların kapanış tarihi ve karne günü belli oldu.
Öğrenciler 14 Haziran 2024 Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline başlayacaklar.