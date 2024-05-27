MEB’den 29 Mayıs Tatili Kararı! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat!

Bu yıl 29 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor ve Türkiye'nin tarihinde önemli bir yere sahip olan İstanbul'un fethinin yıl dönümünü simgeliyor. Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında gerçekleştirdiği bu büyük zafer, Türk milleti için büyük bir gurur kaynağıdır. Ancak 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı konusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki 29 Mayıs'ta okullar tatil mi?