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10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı aylık alana tablo geldi! Emekliye tam 12'den maaşa ek kazanç kılavuzu

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ek gelir fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. Bayram ikramiyesinin yanı sıra, bankaların sunduğu emekli maaş promosyonları da dikkat çekiyor. Emekli promosyon tutarları 20.000 TL'ye dayanırken, Mayıs ayı itibariyle en yüksek ödeme yapan iki banka belli oldu. İşte Ziraat, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti gibi bankaların sunduğu kampanyaların detayları:

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 06:51
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10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı aylık alana tablo geldi! Emekliye tam 12’den maaşa ek kazanç kılavuzu

Emekliler, bankaların sunduğu maaş promosyon kampanyalarını dikkatle takip ediyor. Emekli maaşını belirli bir süre aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, bu taahhüt karşılığında bankalardan belirli miktarlarda nakit promosyon alabiliyorlar. Mayıs ayı itibariyle bankalar, emeklilere sundukları promosyon tutarlarını güncellediler. İşte öne çıkan bazı bankaların sunduğu promosyon fırsatları:

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10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı aylık alana tablo geldi! Emekliye tam 12’den maaşa ek kazanç kılavuzu

Garanti BBVA

Garanti BBVA, emeklilere sunduğu promosyonlarda cömert davranıyor. Maaş miktarına göre farklı promosyon tutarları sunan Garanti BBVA, en yüksek promosyonu 15.000 TL olarak belirlemiş durumda. Emekli maaşı 20.000 TL ve üzerinde olanlar bu promosyondan yararlanabiliyor.

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10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı aylık alana tablo geldi! Emekliye tam 12’den maaşa ek kazanç kılavuzu

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Emekli maaşının bankaya taşınması ve üç yıl boyunca burada kalması taahhüdü karşılığında bu promosyon ödemesi yapılıyor.

Akbank

Akbank, emekli maaşlarını kendisine taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, belirli koşulları sağlayan emeklilere ek 2.500 TL chip-para ödülü de veriliyor.

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10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı aylık alana tablo geldi! Emekliye tam 12’den maaşa ek kazanç kılavuzu

ING

ING Bankası, promosyon tutarını 18.000 TL'ye kadar çıkararak emekliler için cazip bir seçenek sunuyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatı veren emekliler ek 3.000 TL'ye kadar ekstra promosyon alabiliyorlar.

DenizBank

DenizBank, emeklilere sunduğu promosyonlarla dikkat çekiyor. Emekli maaşına göre 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapan banka, ayrıca çeşitli ek avantajlar da sağlıyor.

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10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı aylık alana tablo geldi! Emekliye tam 12’den maaşa ek kazanç kılavuzu

Yapı Kredi

Yapı Kredi Bankası, emeklilere sunduğu promosyonlarda üst sınırı 18.000 TL olarak belirlemiş durumda. Maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emekliler, maaş miktarına göre farklı promosyon ödemeleri alabiliyor.

İş Bankası

İş Bankası, emekli maaşını kendisine taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Bu promosyon tutarı, emekli maaşının miktarına göre değişiklik gösteriyor.