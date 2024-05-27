10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı aylık alana tablo geldi! Emekliye tam 12’den maaşa ek kazanç kılavuzu

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, emeklilere 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Emekli maaşının bankaya taşınması ve üç yıl boyunca burada kalması taahhüdü karşılığında bu promosyon ödemesi yapılıyor.

Akbank

Akbank, emekli maaşlarını kendisine taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, belirli koşulları sağlayan emeklilere ek 2.500 TL chip-para ödülü de veriliyor.