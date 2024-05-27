27 Mayıs 2024, Pazartesi
10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı aylık alana tablo geldi! Emekliye tam 12'den maaşa ek kazanç kılavuzu
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ek gelir fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. Bayram ikramiyesinin yanı sıra, bankaların sunduğu emekli maaş promosyonları da dikkat çekiyor. Emekli promosyon tutarları 20.000 TL'ye dayanırken, Mayıs ayı itibariyle en yüksek ödeme yapan iki banka belli oldu. İşte Ziraat, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti gibi bankaların sunduğu kampanyaların detayları:
Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 06:51
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