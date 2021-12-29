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ENGİN ARDIÇ
Gelemiyor gelmemekte olan

Gelemiyor gelmemekte olan

29.12.2021, Çarşamba
Öncelikle Sayın Muharrem İnce'ye teşekkür ederim: Israrlı taleplerimize karşılık verip "programa benzer bir şeyler" açıkladığı için.
Ne ki bu cümlenin belkemiği "benzer bir şeyler" ifadesidir.
Çünkü İnce'nin açıklamalarında "ona özel" bir şey yok.
Aslında bu dert bütün muhalefet liderlerinin derdidir: Birbirlerinden kopya çekiyorlar.
Önce muhalif gazete yazarlarına bakıyorlar, sonra biri onlardan öğrendiğini satıyor, onu göz ucuyla kollayan diğerleri de aynı lafları evirip çevirip üç aşağı beş yukarı tekrarlıyorlar...
Bunların çoğu da "yapacağız" şeklinde değil de, iktidara ders verir nitelikte.
Artık herkes de ezberledi: Doğalgaz, elektrik ve otoyollarda indirim yapın, acil su kanunu çıkarın, tohumda, gübrede, ilaçta, mazotta vergileri düşürün.
Bunları söylemiş Muharrem Bey.
Çobanların ve tarımda çalışan kadınların sigortasını devlet ödesin, acil mera kanunu çıkarın, ülke çapında gıda israfının yok olması için kampanya yapın.
Olur, sonra da "porsiyonları küçültün" deyince küfür yesinler.

***

Var var, geleceğe yönelik iddialar da var.
Muharrem Bey, eski başkanı Kemal Bey'den öğrendiği bir şeyi daha satmış:
"Sarayın ışıklarını yarıya düşürüp gençlere AR-GE merkezi yapacağız." Demek ki Külliye'de elektrik faturası yüksek geliyormuş...
Peki gençler karanlıkta mı araştırma yapacaklar? Ya da loş ışıkta?
O ışıkta ancak seks yapılır ki gençlik ruhuna da uygundur.
Muharrem Bey herhalde "pozitron akseleratörü" kuracak değil, çok elektrik gider.
Matrix'in yerlisini çekseler daha iyi ederler, "Neo, Kolsuz Kahraman'a Karşı"...

***

Muharrem Bey, Çankaya'da oturacak.
Tunalı Hilmi'de kiralık ev aramıyor, cumhurbaşkanı olacak.
Başka işler de yapacak:
Elektrikten tasarruf ettiği gibi benzinden de ediyor, değeri 1 milyon liranın üstünde olan makam araçlarını acilen satacakmış.
950 bin liraya satsa kim alacak?
Emekçi halkım herhalde.
Bu tür "popülist inciler", ancak belli bir gazetede yazan, memur ruhları kalorifer dumanı kokulu Kemalist gazetecileri mutlu eder.
Onların oyuyla da kimse bir yere gidemez.
Fikirleriyle gidemiyor ki oylarıyla gitsin.
Bir kişi çıksın da bana Muharrem Bey'in yüzde 1 oy oranını yüzde 2'ye çıkarabilmesi için iki geçerli neden saysın...
Lambaya püf diyerek mi?

***


AYNEN ÖYLE OLACAK
"Tam bir yılımızı doldurduğumuzda anketimizi yaptıracağız, boyumuzun ölçüsünü alacağız." Muharrem İnce

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