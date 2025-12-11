Dijital dünyanın sessiz etkisi: Kimse farkında değil, ergenlerde DEHB riskini artırıyor

Karolinska Enstitüsü'nden Prof. Torkel Klingberg ve araştırmacı Samson Nivins tarafından yürütülen analizler, sosyal medyada geçirilen sürenin zamanla dikkatsizlikte belirgin bir artış ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Aynı etkinin video izleme veya oyun oynama gibi diğer dijital aktivitelerde görülmemesi dikkat çekti.