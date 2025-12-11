Viral
Dijital dünyanın sessiz etkisi: Kimse farkında değil, ergenlerde DEHB riskini artırıyor
Geniş katılımlı bir araştırma, ergenlerde artan dikkat eksikliği sorunlarının ardındaki gerçek nedeni ortaya koyuyor. 8 binden fazla çocuğun incelendiği çalışma, gençlerde odaklanmayı sessizce zayıflatan alışkanlığı gözler önüne serdi. Peki hangi alışkanlık DEHB riskini nasıl artırıyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 11:59