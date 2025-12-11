Viral Galeri Viral Liste Dijital dünyanın sessiz etkisi: Kimse farkında değil, ergenlerde DEHB riskini artırıyor

Dijital dünyanın sessiz etkisi: Kimse farkında değil, ergenlerde DEHB riskini artırıyor

Geniş katılımlı bir araştırma, ergenlerde artan dikkat eksikliği sorunlarının ardındaki gerçek nedeni ortaya koyuyor. 8 binden fazla çocuğun incelendiği çalışma, gençlerde odaklanmayı sessizce zayıflatan alışkanlığı gözler önüne serdi. Peki hangi alışkanlık DEHB riskini nasıl artırıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 11:59
Dijital çağın hızla hayatı dönüştürmesiyle birlikte gençlerin ekran kullanım alışkanlıkları dünyanın her yerinde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Karolinska Enstitüsü'nden bilişsel sinirbilim uzmanlarının yürüttüğü kapsamlı araştırma, ergenlerde artan dikkatsizlik belirtilerinin oyunlardan değil, sürekli dikkat bölünmesine yol açan sosyal medya kullanımından kaynaklandığını ortaya koydu.

Ergenlerde Dikkat Eksikliği Artıyor

Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisi yıllardır tartışılırken, yeni bir araştırma dikkat eksikliği sorunlarının kökenine dair önemli ipuçları sunuyor. 10 yaşından 14 yaşına kadar 8 binden fazla çocuğun takip edildiği çalışmada; oyun oynama, TV/video izleme ve sosyal medya kullanımının dikkat üzerindeki uzun vadeli etkileri karşılaştırıldı.

Karolinska Enstitüsü'nden Prof. Torkel Klingberg ve araştırmacı Samson Nivins tarafından yürütülen analizler, sosyal medyada geçirilen sürenin zamanla dikkatsizlikte belirgin bir artış ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Aynı etkinin video izleme veya oyun oynama gibi diğer dijital aktivitelerde görülmemesi dikkat çekti.

Sosyal Medya Kullanımı Artıyor, Odaklanma Azalıyor

The Conversation makalesine göre; araştırmacılar, çocukların genetik yatkınlıkları ve aile gelir düzeyleri hesaba katıldığında bile sonuçların değişmediğini vurguluyor. Dahası, dikkatsizliğin sosyal medya kullanımını artırdığına dair bir bulguya da rastlanmadı. Yani bağlantı tek yönlü; sosyal medya daha fazla dikkatsizliği öngörüyor.

Uzmanlara göre bunun olası nedeni, sosyal medya uygulamalarının sürekli bildirimlerle dikkati bölmesi. Çocuk, ekrana bakmasa bile yeni bir mesajın gelip gelmediğini düşünmek zihinsel bir yük oluşturuyor. Bu durum, zaman içinde odaklanma becerisinin kalıcı şekilde zayıflamasına yol açabiliyor.

