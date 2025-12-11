2025 Aralık en ucuz sıfır araç fiyatları: Liste yenilendi! Hyundai, Opel, Toyota...

1.1 – 1.4 Milyon TL Arası Modeller
|Model
|Fiyat
|Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump
|1.165.000 TL
|KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT
|1.260.000 TL
|Citroen Elektrikli e-C3
|1.375.000 TL
|Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6
|1.390.000 TL
|Dacia Sandero Stepway TCe 90 auto
|1.420.000 TL
|Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style
|1.427.500 TL
1.6 – 1.9 Milyon TL Arası Modeller
|Model
|Fiyat
|Ford Puma Titanium
|1.784.800 TL
|Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik
|1.780.000 TL
|Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S
|1.750.000 TL
|Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
|1.765.000 TL
|Honda Jazz 1.5 Hibrit Elegance
|1.730.000 TL
|Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life
|1.685.000 TL
|Togg T10X V1 Standart Menzil
|1.862.000 TL
|Peugeot E-208 GT 100kW
|1.922.000 TL