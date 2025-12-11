Viral Galeri Viral Liste 2025 Aralık en ucuz sıfır araç fiyatları: Liste yenilendi! Hyundai, Opel, Toyota...

Yılın son günleri yaklaşırken markalar sıfır otomobil kampanyalarını artırsa da fiyatlarda belirgin bir hareketlilik yaşanmadı. Pek çok üretici liste fiyatlarını sabit tutmayı tercih ederken, yalnızca birkaç markada sınırlı artışlar görüldü. Böylece kampanya dönemi yoğun seyrederken fiyat tablosu büyük ölçüde yerini korumuş oldu.

Giriş Tarihi: 11.12.2025 08:16 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 08:20
Türkiye'de sıfır otomobil pazarında yılın son ayıyla birlikte fiyat hareketliliği yeniden gündeme gelirken, tüketicilerin ilgisi doğal olarak en uygun fiyatlı modellere yöneldi. Markaların aralık ayına özel kampanyaları sürerken, 2025'in son fiyat listesi de merak konusu haline geldi. Peki Türkiye'de şu anda satılan en ucuz sıfır otomobiller hangileri?

EN UYGUN FİYATLI MODELLER

Piyasada öne çıkan en ekonomik sıfır otomobilleri fiyat aralıklarına göre derledik. İşte o liste...

1.1 Milyon TL Altı Modeller

Model Fiyat
Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR 1.099.900 TL
1.1 – 1.4 Milyon TL Arası Modeller

Model Fiyat
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1.165.000 TL
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1.260.000 TL
Citroen Elektrikli e-C3 1.375.000 TL
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 1.390.000 TL
Dacia Sandero Stepway TCe 90 auto 1.420.000 TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1.427.500 TL
1.4 – 1.6 Milyon TL Arası Modeller

Model Fiyat
BYD ATTO 2 1.529.000 TL
Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1.536.000 TL
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.549.000 TL
1.6 – 1.9 Milyon TL Arası Modeller

Model Fiyat
Ford Puma Titanium 1.784.800 TL
Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik 1.780.000 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.750.000 TL
Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 1.765.000 TL
Honda Jazz 1.5 Hibrit Elegance 1.730.000 TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life 1.685.000 TL
Togg T10X V1 Standart Menzil 1.862.000 TL
Peugeot E-208 GT 100kW 1.922.000 TL
