Viral Galeri Viral Liste Yoğurt yaptığınız süt yanlış! Kıvamı ve lezzeti değiştiren o süt türü: Farkı anında görün

Yoğurt yaptığınız süt yanlış! Kıvamı ve lezzeti değiştiren o süt türü: Farkı anında görün

Evde yoğurt yapmak her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Ancak kıvamı etkileyen en önemli nokta çoğu zaman gözden kaçıyor. Sütün türü, yoğurdun dokusunu, aromasını ve dayanıklılığını tamamen değiştirebiliyor. Bu nedenle doğru süt seçimi, iyi yoğurdun temelini oluşturuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 21:59
Yoğurt yaptığınız süt yanlış! Kıvamı ve lezzeti değiştiren o süt türü: Farkı anında görün

Son dönemde ev yapımı yoğurt hem ekonomik hem de güvenilir bir seçenek haline geldi. Pek çok kişi mayasını özenle seçiyor fakat asıl farkı yaratanın süt olduğunu bilmiyor. Sütün yapısı değiştikçe yoğurdun kıvamı, tadı ve besin değeri de değişiyor. Peki, en uygun süt türü hangisi?

Yoğurt yaptığınız süt yanlış! Kıvamı ve lezzeti değiştiren o süt türü: Farkı anında görün

Taze ve Doğal Süt: En Yoğun Kıvam

Taze ve katkısız sütle yapılan yoğurt daha dolgun oluyor. Yağ oranı yüksek olduğu için taş gibi tutuyor. Aroması da daha yoğun. Çiğ süt kullanacak olanların sütü mutlaka kaynatması öneriliyor. Bu hem kıvamı artırıyor hem de hijyen sağlıyor.

Yoğurt yaptığınız süt yanlış! Kıvamı ve lezzeti değiştiren o süt türü: Farkı anında görün

Pastörize Süt: En Pratik Seçenek

Marketlerden kolayca alınan pastörize süt, hızlı ve güvenli yoğurt yapmak için iyi bir tercih. Kıvamı artırmak isteyenler sütü birkaç dakika kaynatabiliyor. UHT sütle yoğurt tutuyor ancak kıvamı biraz daha ince olabiliyor.

Yoğurt yaptığınız süt yanlış! Kıvamı ve lezzeti değiştiren o süt türü: Farkı anında görün

Keçi Sütü: Hafif ve Yumuşak Tat

Keçi sütüyle yapılan yoğurt daha hafif oluyor. Biraz ekşi bir tadı var. Laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için daha iyi tolere edilebiliyor. Aroması kendine özgü olduğu için bu tadı sevenler özellikle tercih ediyor.

Yoğurt yaptığınız süt yanlış! Kıvamı ve lezzeti değiştiren o süt türü: Farkı anında görün

Tam Yağlı Süt: Kıvamı Belirleyen Güç

Yoğurdun koyuluğunu süt yağı belirliyor. Tam yağlı süt, daha tok ve kremamsı bir sonuç veriyor. Fermentasyon da daha dengeli ilerliyor. Bu nedenle ev tipi yoğurtlarda en çok tercih edilen sütlerden biri.

SON DAKİKA