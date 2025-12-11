Kar, sağanak... Radara yansıdı, Rusya sistemi etkisini arttırdı! İstanbul dahil 55 il listede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri, haftanın ülke genelinde bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçeceğine işaret ediyor. Özellikle Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz hattı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların kıyı ve iç kesimlerde farklı şekillerde görüleceği belirtilirken, sıcaklıkların bölgesel olarak değişen bir tablo sunduğu aktarılıyor.