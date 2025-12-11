Viral Galeri Viral Liste Kar, sağanak... Radara yansıdı, Rusya sistemi etkisini arttırdı! İstanbul dahil 55 il listede

Kar, sağanak... Radara yansıdı, Rusya sistemi etkisini arttırdı! İstanbul dahil 55 il listede

Meteoroloji'den gelen son tahminler, Türkiye genelinde havanın hızla değişeceğine işaret ederken, özellikle Rusya üzerinden sarkan yağışlı sistemin etkisiyle bazı bölgelerde tablo beklenenden daha sert bir hal alıyor. Peki bugün hava nasıl olacak?


11.12.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri, haftanın ülke genelinde bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçeceğine işaret ediyor. Özellikle Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz hattı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların kıyı ve iç kesimlerde farklı şekillerde görüleceği belirtilirken, sıcaklıkların bölgesel olarak değişen bir tablo sunduğu aktarılıyor.

Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, diğer bölgelerde ise normallerin birkaç derece üzerinde kalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlü, doğu ve güneydoğuda ise zaman zaman güneyli yönlerden hafif ile orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul'da Sıcaklıklar Geriliyor: Yağış Doğu Bölgelerine Kaydı

Uzmanların günlerdir işaret ettiği serin hava dalgası etkisini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'e yaptığı değerlendirmede İstanbul'un da içinde bulunduğu bölgesel hava akımlarına dikkat çekti. Tek'e göre İstanbul'da bu sabah hafif yağmur ihtimali bulunuyor; bunun nedeni ise Karadeniz üzerinden gelen yeni yağışlı sistemin kente doğru uzanması.

Tek, "Sistem Rusya üzerinden iniyor ve Karadeniz'i etkileyerek Marmara'nın doğusuyla birlikte İstanbul'da sabah saatlerinde hafif yağış oluşturabilir. Ancak sıcaklıklarda kayda değer bir değişiklik beklenmiyor. Hafta boyunca 12 ile 5 derece arasında gidip gelen bir tablo öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

