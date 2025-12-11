Viral Galeri Viral Liste Aralık ayı ihtiyaç kredisi hesaplama: 150 bin TL tüketici kredisinin geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından ihtiyaç kredilerindeki güncel oranlar yeniden gündeme geldi. Aralık ayında 150 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve ödeme tablolarını araştırmaya başladı. Özellikle 24 ay vadeli tüketici kredisi için aylık taksitlerin kaç TL olduğu ve toplam geri ödeme tutarının ne kadar olduğu merak ediliyor.

Nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için kamu ve özel bankalar aralık ayına özel yeni kredi paketlerini devreye aldı, güncel faiz oranları belli oldu. 150 bin TL kredi çekmek isteyen kullanıcılar "Hangi banka daha düşük faiz sunuyor?", "24 ay vadede aylık taksitler kaç TL oluyor?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki Aralık 2025 itibarıyla hangi banka daha avantajlı ödeme koşulları sağlıyor İşte 2 sene vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisinde güncel hesaplamalar…

BANKA BANKA ÖDEME TABLOSU

CEPTETEB

3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 9.724,54 TL

Toplam Ödeme: 234.251,46 TL

ING

3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %3,04

Aylık Taksit: 9.789,74 TL

Toplam Ödeme: 235.703,76 TL

Alternatif Bank

Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 9.986,65 TL

Toplam Ödeme: 240.429,60 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 10.119,01 TL

Toplam Ödeme: 243.718,74 TL

