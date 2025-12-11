Aralık ayı ihtiyaç kredisi hesaplama: 150 bin TL tüketici kredisinin geri ödemesi ne kadar?

Nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için kamu ve özel bankalar aralık ayına özel yeni kredi paketlerini devreye aldı, güncel faiz oranları belli oldu. 150 bin TL kredi çekmek isteyen kullanıcılar "Hangi banka daha düşük faiz sunuyor?", "24 ay vadede aylık taksitler kaç TL oluyor?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki Aralık 2025 itibarıyla hangi banka daha avantajlı ödeme koşulları sağlıyor İşte 2 sene vadeli 150 bin TL ihtiyaç kredisinde güncel hesaplamalar…