Arnavutköy'deki ilkokulda şoke eden olay! Temizlik görevlisi okul müdürünü zehirlemeye çalıştı
Arnavutköy Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda temizlik personelinin okul müdürünü zehirlemeye çalıştığı iddiası tüyler ürpertti. Bu kapsamda temizlik personelinin, okulda pişecek olan tavuk yemeğine çamaşır suyu kattığı öne sürüldü. Olayın fark edilmesinin ardından okul müdürü ise soluğu karakolda aldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:51