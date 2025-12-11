Viral Galeri Viral Liste Arnavutköy'deki ilkokulda şoke eden olay! Temizlik görevlisi okul müdürünü zehirlemeye çalıştı

Arnavutköy Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda temizlik personelinin okul müdürünü zehirlemeye çalıştığı iddiası tüyler ürpertti. Bu kapsamda temizlik personelinin, okulda pişecek olan tavuk yemeğine çamaşır suyu kattığı öne sürüldü. Olayın fark edilmesinin ardından okul müdürü ise soluğu karakolda aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:51
Şoke eden olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bulunan Şeyh Şamil İlköğretim Okulu'nda meydana geldi.

TAVUĞUN İÇERİSİNE ÇAMAŞIR SUYU KOYDU
İddiaya göre okulda görevli temizlik personeli Z.S., okul müdürü Y.B.'yi zehirlemek amacıyla öğle yemeğinde dondurucudan çıkartılarak tezgahtaki tencere konup pişirilecek tavuğun içerisine çamaşır suyu koydu.

Durum kısa sürede fark edildi. Okul müdürü, zehirlenme şüphesiyle karakola giderek personel hakkında şikayetçi oldu.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NUMUNELER ALINARAK LABORATUVARA GÖNDERİLDİ
Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası polis ekipleri, okulda inceleme yaptı. Tavuk yemeğinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi.

Numuneler üzerinde kimyasal inceleme yapılacağı, olayın detaylarının inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

