Torba yasayla madde madde hesaplı emeklilik: BAĞ-KUR ihya, doğum, askerlik, yurt dışı...

Yeni torba yasa tasarısı, özellikle sosyal güvenlik düzenlemelerinde köklü değişiklikler öngörerek milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek yenilikler içeriyor. Emeklilik hesaplamalarında yeni kriterlerin devreye girmesiyle birlikte sistemin işleyişi önemli ölçüde değişmeye hazırlanıyor. Tasarıya ilişkin dikkat çeken başlıklar kamuoyunda büyük merak uyandırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:13
Yeni yılın başında yürürlüğe girmesi beklenen torba yasa tasarısı, emeklilik hesaplamalarından vergi düzenlemelerine, borçlanma süreçlerinden kira gelirlerine kadar çok geniş bir alanı kapsayan değişiklikler içeriyor. Özellikle prim gününü eksik olan ya da emekli maaşını yükseltmek isteyenler için hazırlanan düzenlemeler dikkat çekiyor.

KİMLER ETKİLENECEK?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, geniş bir başlık yelpazesine sahip olan tasarı, emeklilik bekleyen çalışanlardan ev sahiplerine, araç alım satımı yapacak vatandaşlardan borçlanma planlayanlara kadar pek çok kişiyi ilgilendiriyor. Bu nedenle hem çalışan kesimde hem de yatırımcılar arasında sürece yönelik merak artmış durumda.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Gün satın alarak primlerini tamamlama imkânı bulunanlar için ödeme yapısında önemli değişiklikler geliyor. Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmalarında kullanılan oranların artırılması planlanıyor. Bunun yanında brüt maaş üzerinden yapılan prime esas kazancın üst sınırı da yükseltilecek.

BORÇLANMANIN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Hizmet borçlanması, çalışılmayan dönemlerin prim gününe eklenmesini sağlayarak erken emeklilik kapısını aralıyor. Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar ise doğum sonrası boşluklarını borçlanarak prim hesaplarını güçlendirebiliyor. Yurtdışında çalışan Türk vatandaşları da bu yolla Türkiye'deki emeklilik haklarını koruyabiliyor. Kadınlar üç çocuk için toplamda altı yıl kazanırken, erkekler sigorta girişinden önceki askerliği borçlandıklarında işe başlama tarihleri geriye çekilebiliyor.

BORÇLANMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

SGK'ya başvurularak talep edilen döneme karşılık gelen günlerin satın alınması gerekiyor. Şu anki uygulamada askerlik ve doğum borçlanmasının tabanı brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanırken yurtdışı borçlanması için bu oran yüzde 45 olarak uygulanıyor. Bu da aylık rakamları sırasıyla 8 bin 321 lira ve 11 bin 702 lira seviyesine taşıyor.

