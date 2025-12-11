Viral
Galeri
Viral Liste
Torba yasayla madde madde hesaplı emeklilik: BAĞ-KUR ihya, doğum, askerlik, yurt dışı...
Torba yasayla madde madde hesaplı emeklilik: BAĞ-KUR ihya, doğum, askerlik, yurt dışı...
Yeni torba yasa tasarısı, özellikle sosyal güvenlik düzenlemelerinde köklü değişiklikler öngörerek milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek yenilikler içeriyor. Emeklilik hesaplamalarında yeni kriterlerin devreye girmesiyle birlikte sistemin işleyişi önemli ölçüde değişmeye hazırlanıyor. Tasarıya ilişkin dikkat çeken başlıklar kamuoyunda büyük merak uyandırıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 09:13