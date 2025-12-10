Kuruluş Orhan nerede, hangi şehirde çekiliyor? 2025 Kuruluş Orhan platosu hangi semtte?

Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın imzasını taşıyan Kuruluş Orhan her hafta büyük ilgi görüyor. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen yer alıyor. Dizinin başrolünde ise Orhan Bey'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu bulunuyor. Yapım, yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da merak uyandırıyor. İzleyiciler ise dizinin çekim yerini merak ediyor.