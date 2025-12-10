Viral Galeri Viral Liste Kuruluş Orhan nerede, hangi şehirde çekiliyor? 2025 Kuruluş Orhan platosu hangi semtte?

Kuruluş Orhan, güçlü prodüksiyonu ve geniş çekim alanlarıyla yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından oldu. Tarihi atmosferi, dekorları ve oyuncu kadrosuyla ilgi çeken dizi, izleyiciyi çekimlerin yapıldığı bölgeye ve kurulan büyük platoya yönlendiriyor. Peki, Kuruluş Orhan nerede çekiliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2025 21:15
Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın imzasını taşıyan Kuruluş Orhan her hafta büyük ilgi görüyor. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen yer alıyor. Dizinin başrolünde ise Orhan Bey'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu bulunuyor. Yapım, yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da merak uyandırıyor. İzleyiciler ise dizinin çekim yerini merak ediyor.

Kuruluş Orhan Nerede Çekiliyor?

Dizi, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Riva'da çekiliyor. Çekimlerin büyük bölümü Bozdağ Film Platoları içinde yapılıyor. Plato, geniş alanı ve tarihi dekorlarıyla dikkat çekiyor.

Kuruluş Orhan Plato Nerede? Nasıl Gidilir?

Bozdağ Film Platoları'na ulaşım oldukça kolay.

Özel araçla: TEM Otoyolu üzerinden Riva çıkışı kullanılıyor. Çıkıştan sonra plato yaklaşık 15 dakika uzaklıkta.

Toplu taşıma ile: Beykoz'dan Riva'ya giden minibüs ve otobüsler tercih edilebiliyor.

Plato, savaş sahneleri ve iç mekan çekimleri için geniş bir alan sunuyor. Bölge, şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alıyor.

Kuruluş Orhan Oyuncu Kadrosu

Mert Yazıcıoğlu – Orhan Bey

Mahassine Merabet – Nilüfer Hatun

Barış Falay – Şahinşah Bey

Bennu Yıldırımlar – Malhun Hatun

