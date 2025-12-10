Viral
Kuruluş Orhan Hector kim? Emre Kızılırmak kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?
Kuruluş Orhan yeni sezonuyla birlikte kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Yapıma katılan her oyuncu dizinin tonunu değiştirirken, son transfer dikkatleri üzerine çekti. Dizide Hector karakterini canlandıran Emre Kızılırmak'ın hayatı da merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 10.12.2025 22:58