Kuruluş Orhan Hector kim? Emre Kızılırmak kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Orhan yeni sezonuyla birlikte kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Yapıma katılan her oyuncu dizinin tonunu değiştirirken, son transfer dikkatleri üzerine çekti. Dizide Hector karakterini canlandıran Emre Kızılırmak'ın hayatı da merak konusu oldu.

10.12.2025 22:58
Kuruluş Orhan çarşamba akşamları ekrana gelirken izleyici ilgisi hız kesmiyor. Dizi, yeni karakterlerle hikayeyi büyütmeyi sürdürüyor. Son olarak Emre Kızılırmak kadroya dahil oldu. Peki, Emre Kızılırmak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kuruluş Orhan Hector Kim?

Hector, dizide karanlık ve stratejik bir yapıya sahip bir lider olarak işleniyor. Kutsal mabet şövalyelerinin başında yer alıyor. Karakterin Orhan Bey ile karşı karşıya geleceği sahnelerin dikkat çekmesi bekleniyor.

Emre Kızılırmak Kimdir?

Emre Kızılırmak 9 Mart 1983'te Ankara'da doğdu. Çocukluğu İzmir'de geçti. Anadolu Üniversitesi Spor Akademisi Rekreasyon bölümünü bitirdi.

2007'de Best Model of Turkey'de ikinci oldu. 2008'de Güney Kore'de düzenlenen Manhunt International'da "Dünyanın En İyi Podyum Mankeni" seçildi.

Oyunculuk kariyeri 2009'da Aşk Bir Hayal dizisiyle başladı. Teğmen Altay rolüyle dikkat çekti.

