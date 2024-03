SİSLER kalktı, örtü yırtıldı...

31 Mart yaklaşırken, kapalı kapılar arkasında CHP/HDP-DEM Parti KANDİL ittifakı netleşti...

1) Ekrem İmamoğlu, "DEM Parti'yi belediye binasına sokmam" diyen CHP Afyonkarahisar adayı Köksal'a "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti" dedi.

2) Ekrem İmamoğlu'nın gözü karardı, 'Kent uzlaşısı' adı altında DEM Parti ile ittifaka giderken başta İstanbul Esenyurt ve Mersin Toroslar'ı bölücü PKK terör örgütünün siyasi kanadına teslim etti. Öncelikle Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da KAZANMASI için mağduriyet yaratmak ZORUNDA olduğunu etrafına söylüyor. Gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm CHP'lilerini yok sayarak Kandil'e vermeyi bile düşünüyor.

DEM Parti'nin oylarını alamazsa seçilme ihtimalinin bile olmadığını aynanın karşısına geçip kendisine sürekli söylüyor. Peki Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bu kadar KİRLİ İTTİFAKLAR yapması parti içinde nasıl karşılanıyor?

İmamoğlu, DEM aşkını ilan ederken, Özgür Özel'i de bitiriyor.

Özel'in ne kadar SIRADAN olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. İmamoğlu'nun her tepkisine cevap vermekten korkan bir Özgür Özel var. Afyonkarahisar krizi, CHP'de ciddi krize neden oldu. Çünkü parti içindeki ULUSALCILAR, İmamoğlu'nun Kandil'e bu kadar taviz vermesini kabul etmiyor. İmamoğlu ise milyarlarca lirayı reklam için harcarken, Kandil'in tüm isteklerine boyun eğiyor. İstanbul'da 22 ilçede aday çıkarmayan DEM'e bu emri kandil verdi. Aynı kandil bu konuda Ekrem İmamoğlu'na da garanti vermişti. Kesinleşen CHP'nin İstanbul ilçeleri belediye meclis üyeleri listesine bakınca, Ekrem İmamoğlu 34 kişilik kontenjanıyla HDP-DEM IBB'DE GRUP KURUYOR. Kandil'den yönetilecek bu grup, İstanbul'un güvenliği için de büyük tehlike.

Ekrem İmamoğlu Esenyurt Belediye başkan adayını geri çekmiş, CHP'nin meclis üyesi listesinden 17'sini HDP/ DEM'e ayırmıştı. DEM Parti için Sancaktepe'de 5, Sarıyer'de 2 meclis üyesi adayını da CHP listelerine koyan İmamoğlu, Kandil'in tebriğini de aldı.

İmamoğlu, İstanbul'a hiçbir eser kazandırmazken, günde 500 kişinin yemek yediği sadece 9 Kent Lokantası'nı çılgın proje olarak sunarken şunu düşünüyor?

"Sosyal medya trollerime milyarlarca lira veriyorum. Onlar 9 Kent Lokantası'nı 900 bile gösterir.

Yıllar önce temeli atılmış metro inşaatlarının temelini ben attım derim, trollerim da çalışır. Zaten ikna olmaya hazır bekleyen bir kitle var" diyor.

İstanbul tarihinin en kötü günlerini geçirirken, onun tek derdi ne pahasına olursa olsun İstanbul'u kazanmak.

Ekrem bey, İstanbul'u almak bu kadar önemliyse, neden çalışmadınız?

Neden hizmet yapmadınız?

Evet Ekrem İmamoğlu, "Ego ve kibir abidesi oldu. Çeşitli zaman ve yerlerde, öfkeli, asabi polemiklere giriyor. Hiç utanmadan rahmetli Kadir Topbaş'ın temelini attığı metrolarla ilgili, "Temelini ben attım" yalanını söylüyor. Yapmadıklarını 'yaptım' gibi gösterme konusunda sizin elinize kimse su dökmek Ekrem bey?

Metroların çalışmadığı, yürüyen merdivenlerde can verme ihtimallerinin yaşandığı, trafiğin artık çekilmez olduğu İstanbul'a hizmet yerine yalanlarla seçim kazanacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz?

SONUÇ: CHP EŞ BAŞKANLARI Özel ve İmamoğlu, 40 ilden daha büyük nüfusa sahip TRAKYA'nın stratejik güzergahı İstanbul-ESENYURT'u ve Akdeniz'in stratejik noktası Mersin- Toroslar'ı PKK-HDP-DEM'e teslim etmeyi planlıyor. CHP de Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu da ülke güvenliğini riskli duruma getirmeye destek oluyor.

AMAN DİKKAT....