EVET anarşizme yönelen bir Özgür Özel var karşımızda. Perşembe akşamı çıktığı TV proğramında çoşan, kendini gençlik lideri sanarak, yeni TAKSİM GEZİ tezgahlarını çalıştıracağını ima eden Özgür Özel'e dikkat. Ekrem İmamoğlu ile eşbaşkanlık yapan Özgür Özel, sokakları harekete geçirerek sinsi bir plan peşinde.

Seçim sandıklarından umduğunu bulamayacağını hesaplayan Özel'in bu planı ona ağır bir ders olarak geri döner.

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin başına Ekrem İmamoğlu'nun birçok delegeye dağıttığı özel çantalarla Özel, kendine yeni kariyer planlaması yaparken, sokakları karıştırmayı düşünüyor.

Özgür Özel, HDP-DEM parti ile kurduğu sinsi ilişkiyi "kent uzlaşmaları" yalanıyla gizlemeye çalışıyor. CHP, Kandil'in emri sonrası DEM'le artık birlikte hareket ediyor.

Meral Akşener'in seçmenlerinin oylarını almak için de sahte sempati gösteriyor ve, "Seçimden sonra görecekler, biz bu milleti sokağa dökeceğiz kardeşim.

Sokağa çıkacağız" diyecek kadar yoldan çıkan bir ÖZEL profille karşı karşıyayız.

İşçiler için "500 bin tane" diyor.

EY Özgür Özel, insana tane denmez. Daha da yoldan çıkıyor.

"DİRENECEĞİZ. Onlara 49 yaşında sol bir lider, sosyal demokrat bir lider nasıl olur göstereceğiz. Bizlere gücü versinler, bakın ne yapıyorum onlara. Sokak haktır. tepki ve protesto haktır. Teslim olduğunuz gün siz kaybediyorsunuz. Kabul etmiyorum. Benim işim bu" diyecek kadar saçmalıyor.

Özel efendi, senin AFİŞLERİNİ İstanbul'a astırmayan Ekrem İmamoğlu'na da şov yapsana.

Sana ilginç bir kulis bilgisi vereyim.

İmamoğlu, birkaç gün önce senin için, "Özgür kimmiş, ne dersem onu yapacak" dedi.

Senin bundan da haberin yoktur.

Sesin çıkacak mı?

Çakma şovları bırak, becerebiliyorsan BAŞKANLIK yap.

"Milletin sevdiği Adnan Menderes'i 27 Mayıs'la, Türkiye'yi NATO prangası takmak için 12 Eylül'ü, 28 Şubat darbesini, TÜRKİYE'ye çağ atlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için 15 Temmuz Fetö aparatını Derin Amerika kullandı.

Sokak hareketleri ile seçimle gelen hükümetleri İran'da, Irak'ta, Mısır'da, Doğu Avrupa ülkelerinde, Güney Amerika ülkelerınde Derin Amerika- CIA-Pentagon yapmıştır. Artık o planlar ülkemizde tarih olmuştur.

Ne Başkan Erdoğan ne de Millet o eski Türkiye'de değil. AZİZ MİLLETİMİZ SOKAKLARDAN

İKTİDAR ÇIKARACAĞINI hayal edenleri tarihin kirli raflarına atmakla tecrübelidir.

Üç başlı CHP'de Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart pazar gecesini bekliyor. CHP'nin kaybedeceği her BÜYÜKŞEHİR ve İl Belediye Başkanlığı, CHP'de yeni savaş sebebi olacak.

Özel de Kılıçdaroğlu da İmamoğlu da her planı her sinsi adımı planlıyor.

Kimsenin ülkeyi de partiyi de düşündüğü yok. Tek hedefleri CHP'yi ele geçirip, sefa sürmek.

SONUÇ: Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u kaybetme ihtimalinin çok yüksek olduğunun farkında. İSRAF yalanıyla ortaya çıkıp milyarlarca lirayı kendi reklamına ayıran birinin İSTANBUL'u düşünme intimali var mı? Evet İmamoğlu, İstanbul'u değil Ankara'yı düşünüyor. Seçimi kaybettiği anda Kurultay'ı olağanüstü toplamak için planını yaptı. Ancak bu kez işler onun için bu kadar kolay olmayacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Olağanüstü Kurultayı'nda İmamoğlu'nun karşısına çıkacak.

Peki Özgür Özel ne yapacak?

Kemal Kılıçdaroğlu ve Imamoğlu'nun kazanmasını bekleyecek. Yanında İKİNCİ ADAMLIĞA tav olmaktan başka şansı yok. Tabii bu ihtimal pek fazla değil...