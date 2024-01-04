TURNUSOL kağıdının özelliği:

Turnusol kimyada, asidik ve bazik ortamlarda renk değiştirir. Mecazi anlamda ise farklı gösterilen gerçek ve niyetlerin gerçek durumunu göstermek anlamında dilimize girmiştir.

CHP'de İzmir Büyükşehir adaylığı bir turnusol kağıdı. İzmir Büyükşehir adayını belirleme CHP Eşbaşkanları Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında en ciddi krizlerden birisi. Hem CHP içinde hem de dışında İzmir adayı belirlenmesinin 19 Şubat 2024 tarihine kadar süreceği düşünülüyor. Özel, İstanbul ilçe adaylarını belirleme işini tamamen GÖLGE GENEL BAŞKAN İmamoğlu'na bırakmış durumda. Buna karşılık İmamoğlu'nun gözü sadece İstanbul'u değil, birçok Ege başta olmak üzere Büyükşehir ve İl Belediye Başkanını belirlemede. Özel de, kendini ispat etme telaşında, özellikle de EGE BÖLGESİ'nde büyük aktör olmak istiyor. İmamoğlu'nun İzmir, Muğla, Denizli, Uşak ve Kütahya'da Belediye Başkan adaylarını belirleme çabasından Özel'in rahatsız olduğu konuşuluyor.

Genel seçimlerin 2. tur 28 Mayıs gecesinde Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğrayınca, İmamoğlu 29 Mayıs sabahı bir kariyer çıkışı yaptı.

CHP'de değişim tezgahını çalıştırdı. Bu çıkış sonrası, herkes İmamoğlu'nun 5-6 Kasım'da yapılacak kurultayda GENEL BAŞKAN ADAYI OLACAĞINI SANIYORDU. İmamoğlu evirdi, çevirdi, cesaret edemeyince, Özgür Özel, İmamoğlu'na koştu, 'Beni Genel Başkan seçtir' diyerek, gizli bir anlaşma yaptılar. Özel, İmamoğlu'nun vekili gibi davranıyor, eleştirileri göze almış, hesaplarını Genel Başkan olmaya göre yapıyordu. Özel seçildi.

Fakat, kibir abidesi İmamoğlu, sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de GÖLGE GENEL BAŞKAN olarak davranmasını sürdürdü. Bugün gelinen durum, Özel'in hesaplarını aşmış durumda. İmamoğlu'nun altında eziliyor. İmamoğlu, elini birçok açıdan güçlendirirken, Özel'in önünü kesiyor.

Özel çok sıkıntılı. Durumunu belli etmemeye çalışıyor. Ama arka planda CHP merkez yönetim-parti meclisi ve birçok il teşkilatında İmamoğlu ve Özel adamları arasında mücadele var.

CHP içi çekişmeleri sürerken İZMİR ADAYINI belirlemede Eşbaşkanlar açıkça mücadele ediyorlar. TV tartışmaları ve artan eleştirilere rağmen İZMİR ADAYI meselesinde anlaşamıyorlar. 4 Ocak 2024 (Bugün) yapılacak Parti Meclisi'nden yine İZMİR ADAYI çıkmayacak. Özlem Çerçioğlu da daha çok (muhtemelen 18 Şubat'a kadar) bekleyecek. İzmir adayı için İmamoğlu, Özgür Gökçe'den, Özel de, Özlem Çerçioğlu'da ısrar ediyor. Bu duruma yönelik farklı 2 İSİMLE İLGİLİ ORTA YOL...

1) 'Orta yol isim' olarak eski İzmir Belediye Başkanı Alaattin Yüksel konuşuluyor.

2) Özel, 'orta yol isim' olarak CHP İzmir Selçuk Belediye Başkanı FİLİZ CERİTOĞLU'yu da önerdi. Nihayetinde İzmir'de belirlenecek isim, 18 Şubat'ta YSK'ya bildirilecek. (Not: 19 Şubat Belediye Başkan adaylarının isminin YSK'ya bildirilmesinin son günü) CHP EŞBAŞKANLARI arasında Hatay, Adana, Antalya, Eskişehir adayları konusunda da çekişme var.

Adana'da Zeydan Karalar ile Soner Çetin arasında, Hatay'da Lütfü Savaş ile Serkan Topal arasında, Antalya'da Muhittin Böcek ile Muratpaşa ilçe Belediye Başkanı Ümit Uysal arasında, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen ile Kazım Kurt arasında, Ankara'da Çankaya'da Alper Taşdelen ile Necatı Yılmaz arasında tercihte mücadele çok şiddetli...



SONUÇ

Kılıçdaroğlu, seçim sonrası olağanüstü kurultaya iştahla hazırlanıyor. 'Yeni gelen eskiyi aratır' sözüne uygun, şartlara bakarak Kılıçdaroğlu AĞABEY FORMÜLÜ ile kendisi aday olabilir. Çünkü, Kılıçdaroğlu'nun heybesinde, garanti 500 delege, 90 milletvekili, 55 il başkanı desteği bulunuyor. Kılıçdaroğlu aday olmazsa, Özel, Altay veya Salıcı'yı İmamoğlu'nun karşısına çıkarabilir.

CHP'DE BAY KEMAL BOŞ DURMUYOR.