DOĞU Akdeniz'de yeni bir döneme giriliyor. Yeni süreçle, Başkan Erdoğan, 9 Ağustos günü Sultan Abdülhamit Han sondaj gemisini Mersin'den Doğu Akdeniz seferine uğurlayacak. Hedef, Fatih gemimizin tespit ettiği alanda doğal gaz bulunması...

KKTC deniz yetki alanı ile Girit Adası yakınlarına kadar devam eden Türkiye, kıta sahanlığında derin sondajlara devam edecek. Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, MAVİ VATAN MOTTOSU ile deniz stratejimizi adım adım örüyor. Akdeniz'de, Ege'de ve Karadeniz'de haklarımıza göz dikenlere, meydanın boş olmadığını stratejik hamlelerle gösteriyor.



GAMBOT DİPLOMASİSİ

Gambot diplomasisi, bir ülkeye karşı savaş gemilerinin ve donanma gücünün siyasi baskı yapmak amacıyla kullanıldığı bir güç gösterme politikasıdır.

Başkan Erdoğan, Gambot Diplomasisi ile de Ege ve Doğu Akdeniz'de çok başarılı jeopolitik süreçlerin etkili aktörüdür.

Jeopolitik gerçeklerin birbirleriyle bağlantılı olduğu bir süreçte, Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege'ye çökmeye çalışan Avrupa ve tetikçisi Yunanistan'ı Mavi Vatan stratejisi doğrultusunda durdurdu.

Akdeniz'deki MEB alanını Antalya Körfezi'ne sıkıştırma amacı taşıyan Avrupa-Yunanistan'ın tezgahı kırıldı. Lozan mesajlı NAVTEX'lerle Yunanistan devamlı sıkıştırılıyor.



NEYİ HEDEFLİYORUZ?

Akdeniz- Karadeniz-Boğazlar gibi stratejik bir konumda bulunan Türkiye, önümüzdeki 20-30 yılın "grand stratejisi" Deniz Kuvvetleri'ni çok büyük katkılarıyla şekillendirmektedir. Türk Deniz Kuvvetleri, denizlerdeki güç mücadelesinde envanterindeki denizaltılar, muhripler ve uçak gemisi ile etkin ve caydırıcı bir kuvvet olarak yer alıyor. İlk milli uçak gemimiz Anadolu 2023'te, robot savaş gemilerimiz 2024'te, yeni nesil 6 denizaltı 2027'de güçlü donanmamıza eklenecek.

Akdeniz'de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir.

Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biriyiz. Türk donanması eşliğinde sismik ve sondaj gemilerimiz Girit Adası yakınlarına kadar Doğu Akdeniz'de bayrağımızı dalgalandırıyor.



MEKİK DİPLOMASİSİ

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in yapamadığını başardı. Rusya ve Ukrayna'ya tahıl koridorunu açtırmasında uyguladığı MEKİK DİPLOMASİSİ dünya çapında takdir topladı.

Bilindiği gibi, diplomasi, beceri ve ustalık isteyen dış politika sanatı olarak değerlendirilebilir.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da dünyanın en tecrübeli lideri olarak, küresel liderlik özelliklerini sergilerken, dünya ve özellikle de yakın bölgemizde yürütmekte olduğu aktif diplomasi trafiği dikkatleri çekiyor.

Başkan Erdoğan'ın yabancı devlet adamları ile buluşmaları, ziyaretleri, telefon konuşmaları ve kabulleriyle Türkiye, Uluslararası Politika'nın nabzının attığı bir ülke haline dönmüş durumda.

SONUÇ: 100 yıl önce toprakları emperyalist ülkeler tarafından parçalanmış Türkiye, 100 yıl sonra Başkan Erdoğan- Türk Devlet Aklı ile Avrasya'nın kalpgahındaki ülkemizi jeopolitik süreçlerin etkili aktörü haline getirdi.

Tarih boyunca diplomasisi güçlü olan devletler uluslararası ilişkilerde de güçlü olmuşlardır. Türkiye de bugün aynı yollardan yürüyor. Diplomasinin tekniklerini başarı ile uyguluyor. 2023- 2053-2071 paradigmaları ile 21'inci yüzyılın küresel aktörü olma yolunda emin adımlarla yürüyor. Nihayetinde, 2023 seçimleri BAŞKAN ERDOĞANBÜYÜK TÜRKİYECİLER İLE CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU OMURGASINDA ATLANTİKÇİLER TARAFINDAN KURGULANMIŞ ALTILI MASA-KÜÇÜK TÜRKİYECİLER ARASINDA GEÇECEKTİR. Yeni dünya kuruluşu gerçekleri açısından bakarsak, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihsel özelliktedir. Sadece bir Cumhurbaşkanı seçmeyecek, ülkemizi BÜYÜK TÜRKİYE YAPMAYA KARARLI BAŞKAN ERDOĞAN'IN DA ÖNÜNÜ AÇMIŞ OLACAĞIZ.