BAŞKAN Tayyip Erdoğan, Efes- 2022 Tatbikatı'nda başta ABD olmak üzere Avrupa ve Yunanistan'a öyle bir tokat attı ki başkentlerinde adeta deprem etkisi yarattı. Eğer ağababası ABD olan Yunanistan, 12 ADA'YI SİLAHLANDIRMAYI SÜRDÜRÜRSE, DEPREM YARATACAK fay hatlarının çatlamasına hazır olsunlar.

Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi kışkırtan politikalar izlemesiyle ilgili İngilizce, Yunanca ve Türkçe olmak üzere 3 dilde paylaşım yaptı.

"Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz" dedi. Erdoğan, "Gayrı askerî statüdeki adaların çeşitli tatbikatlara dâhil edilerek NATO ve üçüncü taraf ülkelerin de bu hukuksuzluğa alet edilmeye çalışılması, sonu felaketle bitecek bir çabanın ötesinde anlama sahip değildir" sözleriyle Yunanistan'ın ağababası ABD'ye anlamlı bir mesaj verdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Başkanı Biden'ın özel daveti ıle Washington'a gitti, Temsilciler Meclisi ve Kongre'nin ortak oturumunda konuştu. Miçotakis'in Kıbrıs Rumları, Doğu Akdeniz ve Ege adaları konusunda yaptığı küstah konuşmaları başta Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin başkanlık ettiği oturumda ayakta alkışlandı!

Neden acaba? Çünkü Miçotakis, Biden'a çok büyük hizmette bulunmuştur! ABD'nin Yunanistan'ı neredeyse 51'inci eyaleti yapacak kadar topraklarını denizlerini ABD'ye teslim etmiştir. ABD Başkanı Biden, Yunanistan ve Kıbrıs Rumları'nı silahlandırmaktadır.

Biden, başkanlığa geldiğinden bu yana CIA-Pentagon'un kurguladığı bir derin planı uygulamakta. Biden, bu görevleri sırasında TÜRKİYE aleyhine birçok konunun içinde yer alıyor. NATO-2030 Stratejisi'ne göre Washington, dünya güvenlik politikasında değişikliğe gitti. Rusya ve Çin düşman olarak potaya yerleştirildi.

Bu stratejiye göre ABD, Rusya'yı kuşatmak üzere Yunanistan'ı silahlandırıyor, İsveç ve Finlandiya'yı içinde üç deniz olarak Doğu Akdeniz- Karadeniz-Baltık Denizi arasında sanal yeni bir NATO sınırı çizmek istiyor.

Dikkat ediniz ABD, Kıbrıs Rum Kesimi-Girit-Atina-Larissa-Dedeağaç- Bulgaristan-Romanya-Polonya (Ukrayna)-Baltık Denizi'ni kontrol altına almaya çalışıyor. ABD, Kıbrıs Rumları'na silah satışına başladı.

Yunanistan'ı uçaklarla, tanklarla donatıyor. Yunanistan'ın Akdeniz'den Bulgaristan'a kadar her yeri ABD ÜSLERİYLE tahkim edildi. ABD, İskandinavya'ya girmek için fırsat kurguluyordu. Rusya'nın işgalini fırsat bilerek, İsveç ve Finlandiya'nın korkutulması sağlanınca NATO genişlemesi İsveç-Finlandiya'yı da içine alacak şekilde Baltık Denizi- Kuzey Kutbu'na kadar geniş bir alana yayılmayı planlıyorlar. Girit'e yerleştirilen ABD F-35 uçakları Yunanistan'a ve gasp edilmiş 12 Ada için kurgulandı. Türkiye'nin çok haklı Ege Adaları harekatını kesmeye yöneliktir. ABD'NİN YENİ HATTI, Bağımsız Türkiye'yi durdurma planıdır. Neden? Çünkü Türkiye, ABD'nin prangalarına izin vermiyor.

Bu yüzden de ABD, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin liman, ada, kara parçalarını kullanıyor. Türkiye'nin bağımsız duruşu emperyalistlerin planını bozuyor.

SONUÇ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Yunanistan'ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır." NOKTA.