İstihbarat’ın 2 operasyonu

İSMİ Milli İstihbarat Teşkilatı idi.

Ancak son yıllara kadar "Milli" değildi. Eski Türkiye'de koridorlarında, CIA, Mossad ajanları geziyordu.

Bugün MİT bambaşka. MİT, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, MİLLİ VE YERLİ OLMAK

PARADİGMASI çerçevesinde, YENİ TÜRKİYE'nin istihbarat servisi olarak dünya çapında ses getiren, nefes kesen operasyonlara imza atıyor.

Son 15 gün içinde MİT, 2 stratejik operasyon yaptı.

1)Van'da, İran hesabına çalışan casusları yakaladı.

2) 15 MOSSAD ajanını yakaladı MİT, 1 yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen operasyonla Türkiye'de casusluk amacıyla faaliyet gösteren MOSSAD şebekesini çökertti. Bu yönlü büyük bir casusluk operasyonun Türkiye'de daha önce yapılmadığı belirtiliyor.

Operasyonda tutuklanan M.A.S isimli casusun ifadesinde, MOSSAD ajanları ile nasıl iletişim kurduğunu ve onlara nasıl bilgi sızdırdığını itiraf ettiği öğrenildi. M.A.S ile MOSSAD ajanları Zürih'te farklı tarihlerde buluşuyordu. Zürih'ten sonra Konya'da buluşuyorlardı. MİT bu görüşmeleri adım adım takip etti.

M.A.S buluşmalarda verdiği bilgiler karşılığında para alıyordu. M.A.S isimli casus, Türkiye'de yabancı öğrencilere danışmanlık hizmeti veren bir şirketin sahibi çıktı. Yurt dışından gelen öğrencilerle hizmet vermesi için MOSSAD tarafından seçilmiş bir isim.

MOSSAD buradan, kendisine casus devşiriyordu.

M.A.S'ın diyaloglar ilerledikçe Türkiye'deki öğrencilerle ilgili bilgi istediklerini aktardığını kendisinin de bu bilgileri temin ettiğini de söyledi.

Daha çok önemli bilgileri de anlattı.

Başkan Erdoğan, MİLLİ VE YERLİ MİT'in yeni sloganı olarak "Bir Ülkenin Kaderi Şansa Bırakılamaz. İstihbarat Geleceği Öngörmektir" olarak belirledi.

Hakan Fidan'la beraber, "MİT Yeni Türkiye pasif değil aktif olacak. Yeni Türkiye, küresel güç mücadelesinde oyun kurucu olacak" diyerek yola çıktı.

İşte bugün, MİT, MİLLİ VE YERLİ. ÖNCELİK ARTIK DIŞ İSTİHBARATTA….

Türkiyemiz çevresindeki hareketliliğe seyirci kalmıyor.

Türkiye'nin hayati çıkarları için mücadele edebilecek bir güç hâline geldi. MİT artık; dünyaya meydan okuyabilecek küresel ölçekte bir servis haline geldi. Elbette bu da dış istihbaratları endişeye itti.

MİT'in aynı zamanda dış politikayla koordinasyon içerisinde çalışması, küresel odakların nefesini kesiyor.

MİT'in MİLLİLEŞMESİ son derece önemli. Çünkü istihbarat örgütlerine hakim olamazsanız BÜYÜK TÜRKİYE GEMİSİNİ

AZGIN DENİZLERDE YÜZDÜREMEZSİNİZ. İstihbarat örgütüne hakim olmazsanız,yabancı odaklar sizi arkadan vurmak için zaman kollarlar.

SONUÇ: Yeni Türkiye'nin gerçekten MİLLİ OLAN İSTİHBARAT SERVİSİMİZİN SON 2 OPERASYONUNUN ANLAM VE ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK.

Yabancı servislere Türkiye'yi dar eden, nefeslerini kesen MİT BAŞKANI HAKAN FIDAN'a helal olsun.

Suriye'de Irak'ta Van'da Istanbul'da ve daha birçok noktada nefes kesen operasyonlar, uluslararası ilişkilerde ve diplomaside elimizi güçlendirmiştir.

İstihbarat savaşlarında Türkiye'nin MİT'i, önemli mevzilerden biri haline dönmüştür. Geçmişte maaşı ABD tarafından ödenen bir istihbarat servisimiz vardı. Bu ne kadar acı ne kadar aciz bir durumdu. Artık ESKİ TÜRKİYE yok. İşti bu durum içerde Türk gibi görünen bazı siyasetçileri de rahatsız ediyor. O nedenle BAŞKAN ERDOĞAN'ı hedef gösteriyorlar. Çünkü onlar eski Türkiye'yi özlüyorlar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın