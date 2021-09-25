Öncelikli olarak günümüzde karşımıza çıkan olayların başlama ve devam ettirme aşamalarını bilmezseniz, sürecin de nasıl ve ne zaman sona ereceğini anlamakta zorluk çekersiniz. Evet. Yaşanan senaryoları değerlendirmek için, gelişmelerin başlama ve devam ettirilme aşamalarını bilmek gerek. Geriye doğru 400 yıl geçmişe baktığımızda, sanki Allah 100 yıllık bir sarkaç düzeni koşmuş ve 100 yılda bir yeni bir dünya kuruluyor. 1915 yılında I. Dünya Savaşı sonucu kurgulanan 20'inci Yüzyıl Dünya Düzeni, son yıllarını yaşıyor. Şu anda, 2015-2030, Yeni Dünya kuruluyor. Geçmekte olan 20'inci yüzyıl uluslararası sistemi, II. Dünya Savaşı'nın galiplerince kurgulanmış ve kurumsallaştırılmıştı. Bu ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Sovyetler Birliği (SSCB/Rusya), Çin ve Fransa'ydı. Sistem hak ve adalet üzere inşa edilmedi. Galiplerin ve güçlülerin üstünlüğü üzerine kuruldu. Geçmiş 20'inci yüzyıl uluslararası sistem dünyaya adalet getirmedi. Küresel güçler, sürekli olarak "Türkiye'yi nasıl devre dışına itebiliriz? Ya da nasıl emirlerimizin altına alırız" hesapları yaparken, Türkiye liderliği de, emperyalist oyunları iyi okuyor ve yerinde paradigmalarla dünyanın önüne çıkıyor. Başkan Tayyip Erdoğan şu anda dünyanın en tecrübeli lideri. Biden (ABD), Putin (Rusya), Şi Cinping (Çin) diğer tecrübeli liderler. İçinde olduğumuz 21'inci Yüzyıl da, düşünceleriyle, projeleriyle, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölünmüş, mağdur ve mazlum Müslümanlara sahip çıkmasıyla, Müslümanların önderliği yolunda yürüyor. Adı ne olursa olsun şu sıralar yaşadığımız bütün gelişmeler kurulmakta olan yeni dünyaya ilişkin kavganın görüntüleri. Türkiye de, 2016 yılında Derin ABD-Nato gladyosu FETÖ darbesini önledikten sonra, muhteşem jeopolitik hamleler yaptı. Küresel güçlerin derin oyun ve projelerini tek tek paçavraya çevirirken, yeni dünya masasının bölgesel güç oyuncusu olduğunu net biçimde gösterdi.

Irak, Suriye, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Libya, Ege Adaları, Karadeniz, Azerbaycan'la beraber Karabağ zaferi, 21'inci Yüzyıl'ın en önemli aktörü olacağımızı ilan etti. Uluslararası sistem ÇOK KUTUPLU HALE GELİYOR. ABD, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere'nin karşısına Türkiye, Brezilya, Hindistan yeni oyuncuları. Sadece uluslararası müzakere masalarında yerlerini almakla kalmıyor; aynı zamanda oyuna yeni kurallar da getiriyor. ABD, Çin'e güvenli bir enerji yolunun oluşmasını engellemek ve enerji kaynaklarının akışını ve geçecekleri bölgeleri kontrol etmek için DERİN OYUN devam ediyor.

Çin'in Yeni İpek yolunun 2 demiryolu geçişinden birisi Türkiye üzerinden (Kazakistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye) Avrupa'ya geçiyor. 3 deniz yolundan birisi, Kıbrıs-Magosa-Mersin-İskenderun (Türkiye) üzerinden yürüyecek. Doğu Akdeniz ikinci Basra Körfezi oldu. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerinde günümüzde oynanan DERİN OYUNU çok ıyı okuyan Başkan Erdoğan-Türkiye, MAVİ VATAN STRATEJİSİ ile Doğu Akdeniz-Ege Adaları-Karadeniz sahasında, küresel hamleler yapıyor. Nihayetinde, Milletler için ilkeli, kapsamlı, stratejik ve uygulanabilir bir model önerisiyle "daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu" vurguluyor.

Yeni Dünya Düzeni'nin de Başkan Erdoğan-Türkiye, bölgesel küresel aktör olarak, Avrasya'nın kilit ülkesi konumuna geliyor. Bir daha, "Türkiye olmadan, Avrasya'da oyun oynanamayacak" mottosunu tekrarlamalıyım.

SONUÇ: Gelecek inananların ve büyük düşünenlerin olacaktır. KÜRESEL LİDER KÜRESEL MESAJ VERİR. Başkan Erdoğan, üçüncü eksenin lideri olarak JEOPOLİTİK hamleler yapıyor. Çok taraflı politikalarla ABD, Rusya, AB, Çin, Afrika-Müslüman Dünya'ya yönelik TÜRKİYE'nin merkez ülke konumunu tahkim ediyor.