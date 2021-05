Aynı senaryolar

KALLEŞ vicdansız ve insanlık düşmanı bir cunta tarafından gerçekleştirilen, DEMOKRASİYİ gasp eden 27 MAYIS DARBESİ'nin üzerinden 61 yıl geçti.

Milli iradeyi o kara gün hançerlediler.

Demokrasi şehidi rahmetli Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı gözlerini kan bürümüş adamlar idam ettiler.

Türk demokrasi tarihinde "kara bir leke" olan 27 Mayıs 1960 darbesinin iç ve dış piyonlarını, insanlığı fesh etmiş aparatları, beynini emperyalistlere satanları Aziz Millet unutmadı.

Unutmayacak. Türk milletini dizayn etmeye çalışan HAÇLISİYONİST toplum mühendisliğinin temelleri cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olma özelliği taşıyan 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile atıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, Türkiye'ye çağ atlatarak din ve vicdan özgürlüğü adına attığı adımlarla milletin gönlünde taht kurmuştu. Aradan yıllar geçti, bugün de "Büyük Türkiye" yürüyüşünün lideri, "Bağımsız Türkiye"nin mümtaz temsilcisi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a aynı senaryolarla saldırıyorlar. Çünkü yine Amerikan piyonları aramızda.

Türk pasaportu taşımaları onların piyon olduğu gerçeğini değiştirmez. 27 Mayıs'ta olanların benzeri 15 Temmuz hain darbe girişiminde tekrarlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katletmek istediler. CIA aparatı kukla FETÖ girişimi bu kez derin oyuna izin verilmedi. Çünkü aziz milletimiz sokağa çıktı ve hainlere geçit vermedi. Bu hainlik Türkiye Cumhuriyeti topraklarında asla bitmeyecek. Çünkü beyinlerini satanlar veya kiraya verenler, Büyük Türkiye'nin önüne geçmek için her yolu deneyecek.

Çünkü Karadeniz'de Akdeniz'de ve Ege'de olmayan, içine kapanmış bir Türkiye hayal ediyorlar. Libya'da, Irak'ta, Suriye'de sesini çıkarmayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumayan bir Türkiye hayal ediyorlar. Daha çok beklersiniz.

Kurduğunuz her kirli tezgah millet iradesinde yok olacak.

Siz ne yaparsanız yapın. Biz de Büyük Türkiye için gereken adımları atacağız.

SONUÇ: Biz bu ülkeyi kanla kurduk. Hainlere de bırakacağımızı düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Kirli tuzaklarındaki kirli adamlarla çıktıkları bu yol, onların karanlık günü olacak. Çünkü Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la tam bağımsız Türkiye hayalimiz gerçek olacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın