Hedef 2053

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Malazgirt Zaferi kutlamalarında, "2023, 2053 gibi 2071'i de kendimize ufuk çizgisi olarak belirledik. Sultan Alparslan, 1071 Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'nun kapılarını açtı, biz de 2071 vizyonumuzla Anadolu'yu yeniden gönül coğrafyamızın atan kalbi haline getireceğiz" demişti.

3 yıl sonra Türkiye Cumhuriyet'inin 100'üncü yılını kutlayacağız. 29 Ekim 2023'te Türkiye'nin belirlenmiş hedeflerine yürünüyor. Başkan Erdoğan'ın direksiyonunda olacağı Türkiye'nin ufuk çizgisine göre ülkemiz, 2023'e kadar yükselişin bütün temellerini atacak, bölgesel bir güç merkezi haline gelecek..

Erdoğan, geçen hafta partisinin il başkanlarıyla video konferans üzerinden yaptığı toplantıda, "2053 vizyonumuzu Türkiye modeli üzerine inşa edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan 2053 ufkunu açıkladı: "Tüm kardeşlerimiz için aynı mücadeleyi vermekte kararlıyız. Bunun adı Türkiye modelidir. İnşallah 2053 vizyonumuzu böyle bir model üzerine inşa edeceğiz" sözlerine yer verdi.

Erdoğan, önemle işaret ettiği gibi, 2053 yılına yönelik, 2 stratejik hedefin yol haritasını belirlemiş bulunuyor.

1) TÜRKİYE EKSENİ

Türkiye'nin, 33 yıl sonra 2053'te dünya devleriyle yarışan küresel bir güç merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Yenidünya düzeninde nasıl yer alabiliriz?

TÜRKİYE EKSENİ ETRAFINDA:

Balkanlar: Bosna, Makedonya Arnavutluk.

Kafkasya: Azerbaycan, Gürcistan, Nahcivan.

Ortadoğu: Filistin-Gazze, Kuzey Kıbrıs, (Yeniden şekillenen, Ortadoğu Türk-Kürt Konfederasyonu Yeni Suriye, Irak), Katar.

Afrika: Tunus, Libya, Mali, Nijer, Sudan, Somalı, Cibuti.

Yakın Asya: Türk Devletleri, Pakistan, Afganistan, Malezya, Endonezya.

2) AK PARTİ'NİN 2053 HEDEFİ

Devam eden il ve ilçe kongrelerini düzenleyen AK Parti'de büyük bir değişim yaşanıyor. Cumhurbaşkanı ERDOĞAN'IN talimatları doğrultusunda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere il ve ilçe başkanlarının yüzde 65'i değişiyor Partide şu ana kadar ilçe başkanlarından yüzde 51'i değişti. En büyük değişimin ise İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde olması bekleniyor.

Partideki bu değişimde gençlerin ve kadınların yönetimde olması için bu değişimde kadın ve genç kotasının yüksekliği üzerinde duruluyor.

Başkan Erdoğan'ın, bugün 18 yaşında olan gençlerin AK Parti'de görev alarak, 2053 yılında (53 YAŞINDA) AK PARTİ'Yİ İDARE

EDEN KADRO haline gelmelerini planlamış durumda.

Başkan Erdoğan'ın, AK PARTİ'Yİ 2053 yılındaki Türkiye'yi idare edecek şekilde yenilemesinin ardında özellikle 2 TARİHİ ÖRNEK bulunuyor.

Rahmetli Turgut Özal, Cumhurbaşkanı olup Çankaya'ya çıktıktan sonra kurduğu ANAVATAN tarih olmuştu. Rahmetli Süleyman Demirel de cumhurbaşkanı olduktan sonra, kurduğu DOĞRU YOL, ömrünü tamamlamıştı.

Bu iki gerçeği çok iyi okuyan Başkan Erdoğan, kendisinden sonra AK PARTİ'NİN YAŞAMASI, İKTİDAR

DA OLMASI DÜŞÜNCESİYLE, bugünden partisini yenileyen, yarınlara hazırlayan bir lider özelliklerini gösteriyor.

SONUÇ: Başkan Erdoğan, gizli hazırlanmış 1916 tarihli, Osmanlı'yı parçalayan İngiliz-Fransız SYKES-PICOT'u çöp torbasına atarken, 2099'lara kadar sürecek YENİDÜNYA DÜZENİNDE BÜYÜK

TÜRKİYE'Yİ KURUYOR.

Başkan Erdoğan'ın belirlediği yol haritasına göre, 2053 yılındaki muhtemel güç merkezleri olacak olan ABD, Rusya ve Çin yanında BÜYÜK TÜRKİYE DE 4. BİR GÜÇ MERKEZİ olarak TÜRKİYE EKSENİ yerini alacak.

ZAFER İNANANLARIN OLACAKTIR...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın