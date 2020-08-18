Kılıçdaroğlu İnce’yi boğacaktı

MİLLET İttifakı'nın DERİNLİĞİNDE DİP DALGALARI hızlandı. CHP içinde hizipler savaşı şiddetlendi. İyi Parti'nin milletvekilleri, CHP-HDP aşkından çok rahatsız olduklarından 3'ÜNCÜ İTTİFAK arayışına girdi. Millet İttifakı'nın Meclis'in 1 Ekim'de açılmasından sonra, dağılış moduna geçeceği konuşuluyor. Dip dalgalarına daha detaylı bakmakta yarar var.

CHP içindeki Atatürkçü- Ulusalcıların liderliğine soyunan Muharrem İnce 'Bin Günde Memleket Hareketi' başlatmış ve 4 Eylül'den itibaren CHP il-ilçe teşkilatlarıyla buluşacağını açıklamıştı.

İnce'nin açıklamalarından rahatsız olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseten İnce'yi boğma kararı alarak, "CHP teşkilatları kapılarını kapatacak, ilgi göstermeyecek, yanında durmayacak. Yanında duranları da atarım" emri verdiği konuşuluyor.

Nitekim, Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, İnce'yi "CHP'den atma" yolunda nasıl bir yol izleyeceğini ima etti.

-Muharrem İnce'yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz?

* Bu aşamada hayır.

- Peki hangi aşamada?

* Partiye zarar veren hiç kimseyi partide tutmak istemeyiz...

Kılıçdaroğlu'nun, 'boğma kararı'nın ayakları olarak "İnce'nin disipline sevk edilmesi ve ihraç edilmesi konusunda zamanlama yapmayacağı, İnce'nin nefes alışının izlenmesi, CHP teşkilatlarının kapısının kapatılması, ardından da iktidarın adamı imajı vereceği biliniyor.

Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın, "Muharrem'i atmayın" talebine rağmen Kılıçdaroğlu'nun DİKTATÖR DAMARININ

ATTIĞI, gözünün karardığı ve 29 Ekim sonrasında Muharrem'i partiden atacağı biliniyor. Kaynayan CHP kazanı taşacak. Kapak tutmaz.

Belli oldu ki, "CHP MÜZE OLSUN" diyerek yola çıkan, kurnaz taktiklerle CHP yönetiminin kilit noktalarını ele geçiren 10 ARALIKÇILARIN LİDERİ OĞUZ KAAN SALICI VE EKİBİ ile CHP içinde kalan "SON ATATÜRKÇÜLERİ" etrafına toplayan Muharrem İnce arasında şiddetlenecek.



SARIGÜL CANLANIYOR

Mustafa Sarıgül de yeni bir KARAR aldı. Türkiye Değişim Hareketini, Türkiye Değişim Partisi'ne dönüştürmek için kolları sıvadı.

Ancak daha sonra Sarıgül'ün bir taraftan da Demokratik Sol Parti'ye de format atarak yanına çekmeyi, EKSENİNİ KAYBETMİŞ CHP'nin fabrika ayarları üzerine yeni partisini yönlendireceği de kulislerde konuşuluyor.

Bir taraftan Muharrem İnce, diğer taraftan Mustafa Sarıgül partileri ile sahneye çıkmaya hazırlanırken, Kemal Klıçdaroğlu'nun ÇATI ADAY ABDULLAH GÜL planının bozulduğu da artık ortada.

2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmalarının, Kılıçdaroğlu'nun nefesini keseceği, CHP'nin yüzde 25'lere kilitlenmiş oylarının yüzde 15'lere düşmesine de yol açacağı da görünüyor.

İyi Parti içinde mevcut milletvekillerinin yarısı, 3'ÜNCÜ İTTİFAK ARAYIŞINDA. Bu da Kılıçdaroğlu'nun gizli dehlizlerde planladığı adımların da aslında duvara tosladığını gösteriyor.

SONUÇ: Milletvekillerinin yaz aylarında Aziz Millet ile yapmakta oldukları görüşmelerin sonucu, Meclis açıldıktan sonra, Millet İttifakı'ın dağılmasına kadar gidecek gelişmeler tetiklenecek.

EKİM ayında, CHP-HDP-İP-SP SAFLARINDA BİRÇOK yeni gelişmeler yaşanacak...

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