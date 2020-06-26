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BÜLENT ERANDAÇ
Türk pençeleri

Türk pençeleri

26.06.2020, Cuma
PENÇE-KARTAL VE PENÇE KAPLAN harekatlarının ardındaki iradeye dikkat ediniz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet aklı, tarihi stratejik hamleler yapıyor. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden ilki Libya, diğeri ise Kuzey Irak'ta başlatılan, 'Pençe-Kartal' ve 'Pençe Kaplan' harekatlarıdır. Erdoğan'ın ileri emriyle harekata geçen 30'a yakın uçakla, binlerce komandoyla İHA ve SİHA'ların desteği ile istihbarat birimlerinin sağladığı net hedef koordinatlarıyla gerçekleştirilen harekatla TÜRK PENÇESİ, Derin ABD-Avrupa'nın kuklası PKK'yı haşat etmektedir. Daha geniş manada, Kandil'den Kuzey Irak-Suriye-Akdeniz- Libya'ya kadar uzanan BEKA HATTI'NIN TAHKİMATIDIR.
Türkiye böylelikle güneyden gelen tehdidi Irak'ta ve Suriye'de yaklaşık 30 km aşağıya iterek kendisine yönelik tehdidi devamlı minimize etme kararındadır. Bu harekatlarla, Türkiye Irak'taki terör risk alanlarını önemli ölçüde minimize ederek, Suriye ve Libya eksenine daha yoğun biçimde ağırlık koyacaktır. Bu harekatla ikinci Kandil olarak adlandırılan Suriye sınırındaki Sincar bölgesi de izole edilecek. Sincar bölgesine de daha önce olduğu gibi hava harekatları devam edecek. Böylece Suriye'de terör yapıları PYD-YPG ile bağı kesilecek.
SONUÇ:
Türkiye'nin IRAK STRATEJİSİ, işte bugünkü güney sınırlarımızın 21. yüzyılda da devam etmemesi üzerine, Irak'ta ve Suriye'de GÜVENLİK KONSEPTİ DOĞRULTUSUNDA, yeni bir şekle dönüştürülüyor. Irak ve Suriye sınırlarımızın 30 kilometre derinliğinde, güvenlik hatları kuruyor.
Türkiye'nin geleceğini karartacak, ABD-İngiliz-Fransız-İsrail DERİN PLANLARINI PAÇAVRAYA ÇEVİRİYOR. 21. yüzyılın Büyük Türkiye'si için, ÇOK İYİ PLANLANMIŞ STRATEJİLER UYGULANIYOR. HER ŞEY YARININ HUZURLU TÜRKİYESİ İÇİN. BİLİYORUZ Kİ, SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ...
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