Mayın eşeği!

LİBYA halkının gerçek temsilcisi Başbakan Fayiz es-Serrac net ve açık konuştu: "Türkiye Trablus'taki sivilleri korumak için Libya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanı olduğu Türkiye olmasaydı şu anki pozisyonumuzda olmamız mümkün olamayacaktı.

Türkiye'nin Libya'daki varlığı sahada dengeleri sağlıyor." NOKTA...

Erdoğan olmasaydı, Libya düşmüş olurdu. Anlaşıldı mı Kemal Bey?..

Kaçakçılar mayınlı bir araziyi geçmek istediklerinde, bir mayına basıp parçalanmaktan korunmak için seçilmiş eşekleri kullanırlar. Bu iş için seçilen eşekler, geçilmek istenen mayınlı araziye öncü olarak gönderilir ve eşek yürüdükçe bastığı yerler işaretlenerek kaçakçılık hattında güvenli bir patika açılırdı. Peşinden mayınlı araziyi geçmek isteyen kaçakçılar da eşeğin peşinden güvenli hattı takip ederek giderlerdi. Eğer eşek mayınlı araziyi sağ-salim geçerse kaçakçı da onun peşinden o araziyi geçer, eğer eşek mayına basarsa arkasından başka bir eşek daha gönderilirdi. Bu yönteme "Mayın eşeği yöntemi" kullanılan eşeğe de "Mayın eşeği" denilmektedir.

Bu metot sadece kaçakçılık alanında değil aynı zamanda güvenlikte, siyasette, iş dünyasında, var olan riskleri kontrol etmek ya da bertaraf etmek amacıyla kullanılıyor.

Emperyalist devletler, derin örgütler herhangi bir bölgede ya da bir ülkede kargaşa çıkarmak istediklerinde bu işlere yatkın insanları yani mayın eşeklerini önden gönderirler. Eğer bunlar herhangi bir zayiat vermeden ve de yakalanmadan kendilerinden istenen işi yaparlarsa, peşinden de kendileri gider ve hazıra konar. Eğer bu maşa mayın eşeklerinin başına bir şey gelirse arkasından başka bir maşa ya da mayın eşeği daha gönderirler.

İşte Ortadoğu'da oynanan derin oyunda, bu tür mayın eşekleri kullanılmaktadır. Emperyalist güçler, bu işe uygun IŞID, DAEŞ, PKK, PYD, YPG, Boko Haram, DHKP-C, Asala vb. mayın eşeklerini kaos yaratacakları bölgelere-ülkelere gönderiyorlar. Daha sonra da barış getirmek dümeniyle bölgeyi paylaşım için ele geçiriyorlar.



MACRON-HAFTER HATTI

Fransa'nın Hafter'e desteği her gün daha geniş platformlarda gün yüzüne çıkıyor. İstikrarsızlıkla boğuşan Libya'da darbeyle başa geçmeye çalışan Hafter, Fransa'nın mayın eşeği olarak faaliyette. Hafter aniden önceki günlerde Paris'te Elysee Sarayı'nda Macron'la kucaklaşırken göründü. Batı, Afrika'nın en büyük petrol rezervlerinden birini barındıran Libya'ya mayın eşeği Hafter ile yükleniyor. Halter birliklerine askeri danışmanlık yapan askerler yanında.

Fransız ordusuna ait füzeleri kullanıyor.

Fransa'nın Mısır'a verdiği askeri malzemeleri mayın eşeği Halter'in stoklarında. Fransa, Hafter'i neden mayın eşeği olarak kullanıyor?

Fransa'nın Kuzey Afrika'daki en temel önceliği, Libya'nın kontrolünü ele almak. Petrol ve diğer madenlere çökmek. İkinci emeli, Afrika içlerine yönelik sömürü düzenini kontrol etmek.

Bunlara paralel, Doğu Akdeniz petrol ve gazına çökme planları yapıyor.

Türkiye'nin meşru Libya devleti ile yaptığı deniz anlaşması, tezgâhlarını bozuyor. SONUÇ: Fransa, Suriye'nin katil-zalim Esad'ının arkasında. Önceki hafta, mayın eşeği Hafter, Suriye'ye gitti, Esad'la Türkiye'ye karşı işbirliğini görüştü. Rumlar'ın arkasında. Mayın eşekleriyle Türkiye'mizle mücadele edeceğini düşünüyor. Şimdi sormak lazım? Fransa'nın Suriye'de ne işi var? Libya'da ne işi var? Kıbrıs Rum Kesimi'nde ne işi var? Mali'de ne işi var? NATO-Batı hayranı CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir cevabı var mı?

Beynini ABD'ye kiralayan mayın eşeklerine bir ses var mı? Türkiye içindeki Fransızlar'a beynini kiralamış mayın eşeklerine bir laf etmeyecek misiniz?

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