sendromu ya da alice harikalar diyarinda sendromu, idrak edilmede bozukluk ile açıklanabilir. Bu bozukluğu taşıyanlar etrafını ve kendisini olduğundan farklı algılar ve zaman kavramını kaybeder. Vatan topraklarını korumak için İdlib'te kahramanca görev yaparken zalim Esad rejiminin düzenlediği kalleş saldırı sonucu şehit düşen Mehmetçiklerimiz'i kalbimize gömüyoruz. Acılarımız büyük. Kinimiz büyük. Kemal Kılıçdaroğlu, insan kasabı katil Esad'a tek bir laf etmiyor. Kendi ülkesinin hastanesine, okuluna, kadın ve çocuklarına bomba yağdıran alçak yaratık Esad'ı hedefe koymuyor. İdlib'te bulunan Mehmetçiklerimiz'in yüzüne baka baka, "NE İŞİMİZ VAR İDLIB'TE" diyebiliyor. Kalleşçe, haince bombalar yağdıran aşağılık bir adama hesap sormaya kalkıyoruz, ESAD'ın vicdansız girdaplarında dolaşıyor, acımız tarifsiz, kelimelerin yetersiz olduğu saatlerde Anamuhahelefet lideri olarak Kemal Kılıçdaroğlu nasıl "Bizim iktidarımızda ŞEHİTLER TEPESİ boş kalacak" diyebiliyor. Alçak Esad'ın bombalar yağdırdığı dakikalarda nasıl oluyor da Kılıçdaroğlu, ALICE HARİKALAR DİYARINDA sanki.. "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ. Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan, şühedâ" sözleriyle rahmetli Mehmet Akif Ersoy, büyük bir tarihi, ulu bir vatanı ancak bu kadar derin ve anlamlı şekilde anlatmıştır. Vatan topraklarının şüheda fışkırdığı topraklarda yaşayan Kemal Bey çıkıyor, "Şehitler tepesi boş kalacak" diyebiliyor.Haçlı Siyonistler'in Irak'ı, Suriye'yi, İran'ı bölmeye kalktıkları, Türkiye'yi bölecek derin planlar yaptığı sırada oturup bekleyecek miyiz? ABD'nin, Avrupa'nın, Rusya'nın silah baronları bölücülere bedava silah verirken, CIA aparatı FETÖ'cüleri korurken, Kemal Bey ne yapacaksınız da şehitler tepesi boş kalacak? İkinci Sevr'lerin hazırlandığı, İkinci Sykes-Pıcotlar devreye sokulurken, "Siz iktidara geldiniz" diye, Haçlı Siyonistler duracaklar mı?Kemal Bey nasıl bir politika izleyeceksiniz ki, Şehitler Tepesi boş kalacak?Batılı dostlarınız sizi çok mu seviyor? Aylardır, "IRAK'TA, SURİYE'DE, AKDENİZ'DE, SOMALİ'DE LİBYA'DA NE İŞİMIZ VAR" diyerek insanlarımızı kahrediyorsunuz.Kemal bey, Çanakkale ve İstiklal Savaşı'nı niye yaptık? İngiltere'nin, Fransa'nın ne işi vardı topraklarımızda? Yunanlılar'ın ne işi var dı Polatlı önlerinde. İngilizler Musul'u neden gasbettiler? İngilizler, Fransızlar, Kürtleri neden 4 ülkeye dağıttılar? Rusya, Amerika, Avrupa, PKK'yı neden kurdu? Bunları sineye çekseydik, ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ MU KALACAKTI? Kahraman şehirlerimiz olmasaydı, bugün vatan topraklarında EZAN OKUNMAZDI, ALBAYRAK DALGALANMAZDI Kemal Bey.KEMAL BEY! Size, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Arıburnu'nda vatana saldıran İngilizler'e, Fransızlar'a karşı Türk ordusuna, "BEN SİZE TAARRUZU EMRETMİYORUM. ÖLMEYİ EMREDİYORUM. BİZ ÖLÜNCEYE KADAR GEÇECEK ZAMAN İÇİNDE YERİMİZİ BAŞKA MEHMETÇİKLER VE KOMUTANLAR ALACAKTIR" sözünü İthaf ediyoruz.O kahramanlar, Şehitler Tepesi'nde, kalbimizde yaşıyor. HER ZORLUĞU AŞACAĞIZ, TEK YÜREK OLARAK YARALARIMIZI SARACAĞIZ. DAHAGÜÇLÜ İRADELERLE YOLUNA DEVAM EDECEK TÜRKİYE CUMHURİYETİ. BU GÜZEL VATAN İÇİN, BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ'NİN EBEDİYEN VAR OLMASI İÇİN, ASIRLARDIR YAŞADIĞIMIZ TOPRAKLARI KORUMAK İÇİN