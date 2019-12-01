lider Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de zamanlaması mükemmel öyle bir jeostratejik hamle yaptı ki, gelecek 10 yılların Büyük Türkiye'sine yakışan bir pozisyonu sağladı. Mavi Vatan, emin ellerde. Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın Doğu Akdeniz'de Libya karasularına kadar olan bölgede ilan ettiği münhasır ekonomik alan, Doğu Akdeniz'i babalarının malı zanneden küresel güçlere ve onun peşine takılan Yunanistan, Rum, Mısır ve özellikle İsrail'e tarihi bir tokat niteliğinde oldu.Türkiye'nin 1974 yılında Rum zulmüne son veren Kıbrıs Barış Harekatı'nı, yıllar sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, Akdeniz ekonomik alan kararı taçlandırdı. Doğu Akdeniz petrol-gazına çökmek isteyen büyük-küçük ülkeler grubuna,gücünde tarihi tokat atıldı.Türkiye ve Libya dostluğu Akdeniz'de oyunun kurallarını değiştirdi.Türkiye, Akdeniz'e en uzun kıyısı olan ülkelerden birisi. Bu jeostratejik hamleyle denizdeki haklarımıza sahip çıktık.Dost Libya ile imzalanan "Bilindiği gibi Türkiye ile Libya arası 4.400 kilometre ve iki ülke denizden komşu. Bu durum Türkiye için Libya'yı stratejik olarak önemli kılıyor. Erdoğan, sondaj ve sismik gemilerini, Türk donanması eşliğinde Kıbrıs ve açıklarında bayrak gösterirken, dünyaya da mesaj veriyordu. Anlaşmaye,de uluslararası hukuka ve adalete uygun haklarını geri veriyor. Bu alanın genişliği 200 bin kilometrekareye ulaşıyor. Böylece Türkiye ve Libya, belirlenen Münhasır Ekonomik Bölgeleri'nde deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yataklarında ve bunların toprak altında canlı ve cansız doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi, muhafazası ve yönetimi konuları ile enerji üretimi gibi ekonomik amaçlarda faaliyetler yürütebilecekler. Gerek kıta sahanlığı gerekse Münhasır Ekonomik Bölgeler deniz yetki alanları olarak ilgili ülkeye, deniz dibindeki fosil kaynakları olan petrol/doğalgaz arama ve çıkarma hakkı ve bunlar üzerinde egemenlik haklarını tanıyor.Erdoğan'ın 2012'de başlattığı,bugün ülkemizin kaderini değiştirecek noktaya vardı.Yerli ve milli savaş gemileri, denizaltılar birer birer Türk donanmasını büyük güç konumuna getirdi. İlk Türk uçak gemisida inşallah 2020'de Akdeniz'de olacak.Türkiye'ninKerkük-Musul-Kuzey Suriye-Akdeniz- Kıbrıs'ta gerçekleşenCumhurbaşkanımız Erdoğan önceki günlerdeaştı. Katar-Somalı-Cıbuti (yakında)- Sudan Sevakın Adası'ndaki Türk üslerindeSONUÇ: Türk Donanması; Kızıl Deniz'den Hint Okyanusu'na, Akdeniz'de Cebelitarık'tan Atlas Okyanusu'na çıkacak duruma gelmiştir.Bu tablo,'yi göstermektedir. Aziz milletimiz, karada, denizde