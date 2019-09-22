Türkiye İttifakı

TÜRKİYE inanılmaz bir değişim sürecinden geçiyor. Değişimin dinamosu Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, TÜRKİYE İTTİFAKINI İLMEK İLMEK ÖRÜYOR.

Erdoğan, 23 Haziran seçimleri sonrasında partisinin ilk meclis grup toplantısında yol haritasını açıklamıştı. Aziz Milletin kararlarının başımızın üstünde yeri vardır… Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı, güvenli ve şaibesiz şekilde tecelli etmesidir. Milletin mesajını aldık. Bundan sonra, "KESİNTİSİZ İCRAAT VE REFORMLARLA YÜRÜYECEĞİZ" demişti.

Erdoğan, yaptığı istişareler sonunda, 2023 YOL HARİTASINI revize ederek, TÜRRKİYE İTTİFAKI MOTTOSU ile 82 Milyonluk Türkiye'yi dalgalandırdı.

Yakın coğrafyamızda emperyalistlerin yeni haritalar çizdikleri, Bağımsız Türkiye yolunda devam ettirdiğimiz yürüyüşümüze saldırdıkları bir süreçte, Erdoğan'ın açıkladığı TÜRKİYE İTTİFAKI, Milletin beraberliğini, birliğini perçinlemeye, topyekûn saldırılara karşı direniş gücümüzü göstermemizi sağlayacak bir oluşuma işaret ediyordu.

BİRLİK İKLİMİ: Dikkatlerinizden kaçmamıştır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın siyaset yapma tarzı, YURTTA BİRLİK, DÜNYADA KARARLI TÜRKİYE etrafında gelişiyor. Kucaklayıcı iklim oluşuyor.

Bu iklimin önemli işaretlerinden birisi de Büyükşehir Başkanlarını Külliye'de toplaması, "parti farkı yok, millete hizmet için, belediye başkanlarının işlerine en büyük yardımı yapacaksınız" talimatlarıydı.

İşaretlerden bir diğeri, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener'le samimi bir iklime imkan vermesidir.

Türkiye İttifakı, yeni reformlarla tahkim ediliyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi ekim ayında Meclis'e geliyor. İktidar-Muhalefet elele bu stratejiyi hayata geçirme konusunda İŞBİRLİĞİ yapacaklar.

Erdoğan'ın yaratmakta olduğu yeni iklim içinde YARGI REFORMU, "Güven veren ve erişilebilir adalet"in sağlanmasını hedefliyor.

Bu strateji, bütün Türkiye'nin metni.

Yasalaşmasıyla yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hak ve özgürlükler, insan hakları, adalete erişim gibi konularda yeni dönem başlayacak.

Türkiye İttifakı iklimine, yeni Demokratik ve siyasi paketlerle hayat verilecek. Fikir ve Düşünce Özgürlüğü, Basın özgürlüğü paketleri gündeme girecek. Yeni Demokrasi paketlerine çok önem veren Cumhurbaşkanımızın, bu konudaki düşüncelerini hatırlayalım:

İnsanoğlu var oldukça değişim ve tekâmül devam edecek, şartlar değiştikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkacaktır. Paketlerle, Türkiye'yi bütün prangalarından kurtaracak istikamette, bu hedef doğrultusunda çok önemli aşamalara geçeceğiz.

Türkiye, artık geri döndürülemez biçimde demokrasi istikametinde ilerlemektedir...

Türkiye İttifakı ilmek örülürken, Cumhurbaşkanıız Erdoğan'ın kararlılıkla yürüttüğü hamleleri asla unutmamalıyız. Erdoğan, son 11 yılda hukuk ve demokrasi alanında yaşadığımız sessiz devrime imza attı. Siyasi görüşler farklı olabilir.

İdeolojiler, diller, inançlar, mezhepler, yaşam tarzları farklı olabilir. Sorunlar, sıkıntılar, kaygılar, çözüm önerileri farklı olabilir. Ama ortak olan bir şey var, aynı geminin içindeyiz ve aynı istikamete, aynı limana, aynı büyük Türkiye hedefine birlikte gidiyoruz.

SONUÇ: Bugün, Milletine efendi değil, hizmetkâr olmak için yola çıkmış bir devlet var. Bu devletin demokratik paketlerle, 2023'e yürümesinde, TÜRKİYE İTTİFAKI, aziz vatana hayat verecektir. Evet aynı gemideyiz.

Türkiye İttifakı'nı sağlamak mecburiyetindeyiz.

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