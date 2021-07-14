Loser düdük Bush

YAŞANMIŞ olayı Demirel'in sağ kolu ve Adalet Partisi milletvekili Lütfi Akdoğan'dan dinlemiştik.

Dağlarda çobanlık yapan Demirel'e bir işadamı el atıyor, ardından üniversitede okutuyordu. Sonrasında ABD'ye götürüp güçlü bağlantıları olduğu lobilerle tanıştırıyordu.

Türkiye siyasi arenasında hiç kimsenin tanımadığı Demirel o lobilerin büyük katkısı ile bir gecede parti lideri oluyor, Başbakan olarak devleti yönetecek zirvelere ulaşıyordu.

Geçmişte Türkiye'de benzer uygulamaları hep hayata geçirdiler. Genelkurmay başkanlarımız, kuvvet komutanlarımız bile ABD'de otel salonlarında bizim generallerin de bulunduğu gizli toplantılarla belirleniyordu. Kararı verenler hep ABD'deki İsrail yanlısı lobiler ve tetikçileriydi. On yıllık terfileri bu adamlar o gizli toplantılarda dikte ediyordu. Bu ellerindeki büyük güçtü.

Nihat Erim'in bile bu ülkede muhtıra olacağından, hükümetin düşeceğinden, Başbakan olacağından haberi yoktu. Amerikan elçiliğindeki resepsiyonda alkolü fazla kaçıran ABDli askeri ateşe, rahmetli Necmi Tanyolaç'ın kulağına fısıldıyordu. "Nihat Erim yakında Başbakan olacak" diye. Ertesi gün Nihat Erim'e hayırlı olsun telefonu açıyorlar, "Gerçekten mi" cevabını alıyorlardı. İnanamıyordu Nihat Erim. 3 ay sonra da Başbakanlık koltuğuna oturuyordu. Adalet Partili Sanayi Bakanı da röportaj konuğumuz oluyordu ahaber'de Yazboz'da.

"Gübre fabrikası yapmaya kalktığımda Amerikan elçisi geldi. Bu fabrikaları yapma seni Başbakanlığa yükseltelim dedi" şeklinde itiraflarda bulunuyordu yıllar sonra. Bir gübre fabrikasına Başbakan atayacak kudrete sahiptiler bu ülkede.

Son yıllarda bu kolaycılar sürekli tokat yiyordu.

Hele hele 15 Temmuz onlara okkalı bir dayak oldu. Delirdiler, Erdoğan'ı indirmek artık bir tutku oldu onlarda. Saplantılı manyaklara döndüler. Önceki gün ABD'de kurulan "Türk Demokrasi Projesi" derneğini anlatmıştım sizlere. FETÖ'cü darbecilerle, CHP'lilerin ve HDP'lilerin bir araya getirildiği Washington ittifakıydı bu. Başlarında "Siyonizme hizmet ödülü" almış Yırtık John Bolton vardı. John'un neden yırtık olduğunu uzun uzun anlatmıştım önceki gün size. Beyaz Saray'dan bile aşağılanarak kovulmuş, kaybetmiş bir adamdı. Aynı dernekte bizim muhelefeti ABD'de örgütleyen bir de Jeb Bush diye biri vardı.

Hadi gelin onu ve ailesini önce masaya yatıralım.

Rockefeller ailesiyle ilgili bir araştırmada 1901 yılından itibaren Bush ailesinin tamamen bu küresel zenginin emirlerini uyguladığı yazılmıştı. 1863 doğumlu Samuel P. Bush, 1900'lerin başından itibaren Rockefeller'in himayesine girdi. Samuel P. Bush, ABD Savaş Endüstrileri Kurulu'nda ve Cleveland Federal Rezerv'in en önemli gücü olarak lanse edildi.

ABD Başkanları George H. W. Bush ve George W.

Bush da Rockefeller ailesinin projesi olarak Beyaz Saray'a gönderildi. George H. W.

Bush, Rockefeller ailesi için, "Onlar olmasaydı, ABD süper güç olmazdı" diyecek kadar Rockefeller'e bağlıydı. Rockefeller ailesi 19 Bush ailesi üyesini yetiştirdi, önemli görevlere gönderdi.

2017 yılında 101 yaşındayken hayatını kaybeden David Rockefeller, Jeb Bush için çok önemli bir açıklama yaptı.

Cumhuriyetçi aday Trump'a başkanlık aday adayı seçimini kaybettiğinde yapılan bu açıklamada ilginç detaylar vardı. David Rockefeller, "Maalesef hiçbir başarısı olmadı. Umutluydum.

Çok etkin bir gençti, olgunlaşma sürecinde yalpalamaya başlamıştı ama hâlâ umutluydum.

Bir rapor geldi. Farklı kulvarlarda tam 14 kez kaybeden biriyle yol yürümenin hata olduğunu anladığım rapor. Maalesef Jeb Bush, büyük bir hataydı" dedi.

Evet ABD'de FETÖ- HDP-CHP ittifakını "Türk Demokrasi Projesi" adlı dernekte kuranlardan Jeb Bush sadece Florida valiliği yapabildi. Başkanlığa Cumhuriyetçilerden aday oldu ama hep kaybetti.

Şimdi profesyonel lobicilik ve tetikçilik yapıyor. Özetle parayı verene düdük oluyor.

Parayı versem bu adamı ben bile öttürürüm yani.

Neoconlara ve Siyonistlere tetikçi olan ve derin ABD tarafından tasfiye sürecine giren Yırtık John'a ve düdük Bush'a Amerika'da LOSERS deniyor. Lakapları bu. Anlamı ise açık ve net; "SÜREKLİ KAYBEDENLER… EZİKLER"

Amerikalı Losers yani, kaybedenlerle bizim Losers yani hiç kazanamayan muhalefetimizin taa Washington'da aynı binada aynı kabı kullanması boşuna değil. İki Amerikalı tetikçi de 15 Temmuz başarısız olunca kahrından ölecekti neredeyse.

Şimdi ABD'de Erdoğan'ı indirecek bir FETÖ menşeli Beyaz Türk muhalif aday profili üzerinde hep birlikte çalışıyorlar. Kemal Bey, Meral Hanım ve ortaya atılan Ekrem, Mansur isimlerinden umutsuzlar. FETÖ'cülerle muhalefete darbe peşindeler.

Dedik ya Erdoğan'a darbe peşinde koştular, milyonlardan dayak yediler.

Bu memlekette umudunu, sürekli kaybeden Amerikalı eziklere bağlayan ittihatçı kafalara bir kıyağım olsun istedim. 15 Temmuz'a bir gün kala "LOSERS buluşmasını" ve Düdük Bush'u o yüzden yazdım.

Nerden çıktı bu ezik "DÜDÜK" demeyin!

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