BAMBAŞKA bir dünya ve düzene doğru tam gaz gidiyoruz. Dünya çok yakında yoğun olarak kullanılan Yapay Zeka teknolojisi ile sarsılacak. Japon bilim adamlarından geliyor açıklamalar... Toplumsal düzeni yok edilebilecek, demokratik sistemleri çökertilebilecek, savaşların tetikleyicisi olabilecek bir yapay zekanın geldiğini söylüyorlar. Sadece devletlerin değil aynı zamanda terör örgütlerinin de rahatlıkla kullanabileceği bir yapay zekadan bahsediyoruz. Sadece sosyal medya platformları ile twetter, facebook çağrıları, yalan haberleri ve provokasyonları ile insanların sokaklara dökülebildiği bir dönemde yapay zeka teknolojisinin çıkarabileceği kaosu henüz tahmin edemiyor uzmanlar.

"Büyük riskler, hatta savaşlar kapıda" diyorlar.

İsrail Gazze'de Müslümanları katlediyor, bir bakıyoruz Taksim'de birileri bunu protesto ederken gözaltına alınıyor. Yakalananlar Türkiye'de terörü tırmandırmak için kendini yırtan ve yabancı istihbarat örgütlerinin güdümünde faaliyet gösteren DHKP-C ve diğer ateist-Marksist örgütlerin üyeleri çıkıyor.

Sosyal medyada muazzam yalanlar ortaya atılıyor. FETÖ ve PKK iltisaklı kullanıcılar bunları yaymak için adeta ortak kampanya düzenliyor. Toplumun sinir uçları futbol dahil görünmeyen ellerle kaşınıyor, binlerce insan buna alet oluyor. Belediye seçimlerindeki oy tablosundan cesaret alanlar bunu nasıl bir kriz ve kalkışmaya döndürürüz diye planlar, hesaplar yapıyor. Türkiye'deki iktidardan rahatsız olan ve "Pısırık, ezik, masalarda garson bile yapılmayan Eski Türkiye özlemi" ile yanıp tutuşan tüm ülkeler bu mevcut ortamı kullanmak için boş durmuyor.

Yabancı istihbarat örgütlerinin fazla ter dökmeden kolaylıkla ulaşabileceği gönüllü sayısı maalesef çok bu ülkede. FETÖ lideri yıllar önce DGM'de yargılandığı gün beraat edip Amerika'ya kaçmıştı. Biz kaçana bakarken aynı gün Türkiye'ye gelen İsrail Başbakanı'na anlam verememiştik.

Biri geldi "Bırakın" dedi, diğeri bırakıldı ve ABD'ye gitti. Olayın özeti buydu.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar mason olduğu halde 27 Mayıs'ta yargılanırken aniden beraat ediveriyordu. Serbest kaldığı gün Türkiye semalarından geçerken uçağını aniden İstanbul'a indirip "Ben masonum ve Celal Bayar da öyle. Onu idam edemezsiniz" diyerek rest çeken bir Papa vardı çünkü. Bunu da Türk halkı Aydın Doğan dönemi Hürriyet'in manşetinden öğreniyordu. Vatikan İstanbul'a elemanı için uçak indiriyordu.

Kullanışlı eleman satın almak artık bu devirde çok kolaydı. PKK'nın bir Rus istihbaratçısı Albay tarafından kurulduğunu bu ülkede kaç kişi biliyordu? Atesit-din düşmanı, Marksist-Leninist bir örgüt olarak Rus istihbaratınca kurulan PKK'ya, Türkiye'nin Sovyetler çatısı altındaki Türk Cumhuriyetlerine ulaşmasını engelleme misyonu verilmişti. Kurucu Rus Albay'a yıllar sonra Türk istihbaratı yüzüne karşı "Her şeyi, senin nasıl PKK'nın babası olduğunu biliyoruz" deyince bön bön bakıyordu. Sonra o PKK Avrupa ve Amerika tarafından satın alındı. Birden çok sahibi olan bir köpeğe dönüştü. Para ve silahı verenin düdüğünü çaldığı bir terör örgütü haline geldi, Marksist örgüt. Yöneticileri veya üyelerinin hiçbiri Moskova'ya kaçmadı bu Leninciler'in.

ABD ve Avrupa'da villalarda yaşıyor.

DEAŞ da istihbarat örgütleri tarafından yeniden hortlatılıyor. Suriye'de yılbaşından bu yana 400 kişiyi öldürdü terör örgütü.

Sanal dünyadan tekrar hızla üye topluyor. Bir site kurdular. O site üzerinden propaganda yaparken bir de duyuruda bulunuyorlar.

"Başkaları adına eylemler de yapabiliriz" diyerek. Terör pazarlaması yapıyorlar yani.

"Kiralık katliniz olabiliriz. Yeter ki fiyatta anlaşalım" demeye getiriyorlar. Paralı askerden sonra şimdi de "Paralı terörist" dönemi başladı. Bir istihbarat örgütü olarak ver parayı, bir saatte Moskova'da 144 kişiyi öldürtüver. Artık işler çok kolay. Afrika'da çıkar çatışmasına giren ABD-Fransa-Çin- Rusya sayesinde DEAŞ'ın bu kıtada eylem sayısı 20 kat arttı. Piyasa da talep çok tabii.

İstihbarat örgütleri savaşmak yerine parayla terörist kiralıyor. Bu terör örgütlerinin de yapay zeka kullanarak eylem yapacağı günler yakın. Teknolojinin tavan yaptığı bir dönem geliyor. Henüz başlangıcındayız. Yaşlandığım ve o çılgın teknoloji savaşlarının başlayacağı günlerin gençlerinden olmadığım için Rabbim'e şükrediyorum. Kullanışlı eleman, satılık hain olmadığım için de. Bu ülkeye ihanet edenlerle, ecdadın kurduğu imparatorluğu parçalara ayıran Batılı kan emicilerle ve onların aşığı yerlilerle kolkola olmadığım için mutluyum.

Batı hayranlarına, terörsevicilerle müttefik olanlara hayatım boyunca tek bir oyla dahi yol vermediğim, oyumu bölmediğim için gururluyum. Bu benden değil. Bu bir nasip meselesi. Sonsuz şükürler olsun Yüce Rabbime. Nice bayramlara...