FRANSA Ukrayna'ya asker göndermekten bahsedip sürekli Rus işgaline sözlü saldırıyor.

Ancak gelin görün ki, bugün Rusya'dan en fazla doğalgaz alanın ve Moskova'nın savaş ekonomisine en büyük katkı yapanın Fransa olduğu ortaya çıktı.

Sadece Şubat ayında 322.5 milyon dolarlık alım yaptı Paris. ABD ile sınırsız müttefik gözüküp, Rusya'ya cephe almış gibi yapan Yunanistan'ın bile Moskova'dan bir ayda aldığı 111 milyon dolarlık doğalgazı son bir yılda 8 kat artırdığını Rus medyası açıkladı. Yunanistan ambargolara rağmen, ABD'den izin almadan böyle bir şey yapabilir mi?

Hayır. Bugün dünyanın her yerinde muazzam kurgulara ve oyunlara tanıklık ediyoruz.

Saldırırken, saldırdığına hizmet edersin... Haydi gelin bunu biraz daha açalım. Önceki gün ilginç bir haber vardı.

Dünya İsrail-İran krizine kilitlenirken satır aralarında yer alan haberde "Rusya Suriye'de Golan tepelerine yeni askeri karakollar kuruyor" şeklindeydi. Golan tepeleri İsrail tarafIndan 1967'de işgal edilmişti. Toplamda 1800 kilometrekarelik bir alanı içeriyordu.

1200 kilometrekarelik kısmı İsrail'in işgali altında bulunuyor. Ve çok ilginçtir Suriye, İsrail'e savaş ilan etmese de, Tel Aviv'den kalkan uçaklar devamlı Şam'ı, askeri alanları vuruyordu.

Dünyada kimsenin sesi çıkmıyor, kimse de bunu sorgulamıyordu. Suriye ile müttefik olan Rusya burada askeri karakollar kurarken Tel-Aviv'in Tahran'la gerilim yaşadığı bir dönemde ek karakollar inşa ediyordu. Peki ama neden?

İsrail durduk yerde gitti Suriye'de toplanan İranlı generallerin toplantısını bombalayarak 5 kişiyi öldürdü. İran da bu saldırıya göstermelik ve ABD'yi bilgilendirerek dron saldırısı ile tek bir İsrail hedefini vuramadan cevap verdi. İsrail de misillemeye misillemecik yapıp İran içinden kaldırdığı 20 dronu İsfahan'a gönderdi.

Hiçbir yer vurulmadan Holywood kurgusu ve tadında "Al gülüm ver gülüm" şeklindeki oyun devam etti. İran, tatbikat şeklinde geçen bu komik krizde tüm Batı'yı İsrail'in kucağına tam dayanışma sloganıyla oturtup hizmetçi yaptı. Gazze soykırımını da unutturuverdi. Tahran'ın hediyesi büyüktü. İsrail, minnettardı.

Geçtiğimiz hafta ilginç bir fotoğraf dolaşıma girdi.

Netenyahu bir tünelde yere yatırdığı kızıl bir ineğin önünde çömelerek poz veriyordu. Gazze savaşının başlamasından iki ay önce ABD'nin Teksas eyaletinden bir milyon dolara özel uçakla beş kızıl inek Tel- Aviv'e getirilmişti. Bazı radikal Yahudiler "Kızıl inek kurban edilirse Mescid-i Aksa camii yıkılarak yerine Yahudi tapınağı yapılacağı ve İsrailoğullarının vaad edilen topraklara kavuşacağı" inancına sahipti. Vaad edilen topraklar içinde Suriye de vardı. İsrail'in Gazze'den sonra en büyük hedefi çökmüş Suriye'de yeni işgaller başlatmaktı.

İran'ın Suriye'deki varlığını bahane ederek de sürekli Şam'ı bombalıyordu. Yani Tahran, Suriye'ye girmesi için İsrail'e burada da çanak tutuyordu.

İşgal edilen Golan tepeleri Şam'a sadece 60 km uzaklıktaydı.

Lübnan, Ürdün gbii komşu ülkelerle de sınırı olduğu için stratejik olarak büyük askeri üstünlük sağlıyordu. Ancak ondan daha önemli fırsatlar da sunuyordu Golan tepeleri. Altın fırsatın adı PETROL'dü. Genie Energy adlı şirkete işgal altındaki Golan Tepelerinde İsrail adına petrol arama ruhsatı verdiler. ABD eski başkanlarından Dick Cheney'in danışmanlık yaptığı Genie Energy şirketinin iki patronu da yeryüzünün en tanınmış simaları arasında yer alıyordu. Biri Medya imparatoru Murdoch diğeri ise ABD ve İngiltere Merkez Bankası'nın sahibi Rotschild Hanedanıydı.

Gazze sahillerindeki devasa doğalgaz yataklarına konmaya hazırlanan İsrail, Golan tepelerinde de zengin petrol rezervleri için kendisini İsrail çıkarlarına adayan Murdoch'un şirketini devreye sokuyordu. İsrail'i kuran hanedanla ortak bir hanedanla hem de. Şimdi İran'ın Suriye'deki varlığını bahane ederek Golan tepelerinden başlayacak yeni bir işgale ve buradaki PKK'yı emrine almaya hazırlanıyorlardı. "Sen ne güzel bir sebepsonuç elemanısın İran" diyordu İsrail de ve PKK'yı Tel Aviv'e devretmeye hazırlanan ABD de.

Dünya petrol merkezlerinden biri olan Teksas'tan kızıl inekler boşuna getirilmemişti.

İngiliz medyası dün "İran sayesinde mağdura dönüşen İsrail Gazze'de sivillerin kaçıp büyük yığınak yaptığı Refah sınır kapısına da bomba yağdıracak artık" diyordu. İsrail basını da bu amaçla bölgeye topçu birlikleri ve füze rampaları yığınağı yapıldığını duyuruyordu.

BBC bile önceki gün "İran, İsrail'e can simidi oldu" diye başlık atıyordu.

Gelelim Suriye'nin Golan tepelerinde İsrail adına petrol arama yetkisi alan Medya imparatoru Murdoch'ın İngiliz Times gazetesine... Bakın ne yazıyor; "Ortadoğu'da artan gerilim, küresel çapta endişeleri de artırıyor. Son olarak İsrail ile İran arasındaki çatışma halinden kazançlı çıkan tek bir ülkenin olduğu anlaşılıyor.

O ülke İsrail. Çünkü Gazze konusunda artık uluslararası toplumdan ciddi eleştiri almaya başlayan İsrail, İran'ın misillemesiyle birlikte çok güçlü bir destek kazandı. Birçok ülke, İsrail'in yanında olduğunu açıkladı.

Bu İsrail için büyük bir fırsattı." Murdoch'ın gazetesi bir tek "İyi ki varsın İran" diye yazmamış. Eh onu da yazsalar ayıp olurdu ama değil mi?