BEYAZ Saray'da can sıkıcı olaylar patlama yapmıştı. Isırılma vakaları artıyor, büyük sorunlar yaşanıyordu.

Hemen tedbirler alındı. Kolay değildi. Önüne gelenin canı fena halde yanıyordu.

Problem ABD Başkanı Joe Biden'ın çoban köpeğindeydi. Adı Commender olan köpek, korumalık yapan ajanları tam 24 kez ısırdı. Ajanların yöneticisi BBC'ye konuşuyor, "Ekibimize köpekten uzak durun talimatı verdik" diyordu.

Isırmalar artınca özel bir ekiple araştırma yapıldı.

Commender koruma görevi yapan ajanları sürekli neden ısırıyordu?

Sonunda sebebini buldular.

Beyaz Saray'daki gergin ortam köpekte strese yol açıyordu. Commender'in Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmasına ve daha sakin bir ortamda yaşamasına karar verildi.

Biden'ın daha önceki köpeği Major da Beyaz Saray'daki gergin ortam yüzünden ısırmaya başlayınca Başkan'ın komşularına verilmişti.

Amerika'nın Florida eyaletinde köpeğini ısıran adamsa bir yıl süresince cezaevini boyladı. Ancak bu cezalar yetersiz bulundu ve yeni yasalar çıkarıldı.

Artık hayvanlara eziyet ağır suç kapsamına alınıp 7 yıla kadar hapis cezasına çevrildi. Arizona eyaletinde bir KAKTÜS kesene bile 25 yıla kadar hapis cezası veriyorlar.

Tavşanları ve kurbağaları rahatsız edenlere para cezası kesiyorlar. Alaska eyaletinde uyuyan bir ayıyı fotoğraf çekerken uyandırırsan para cezasını şak diye yapıştırıyorlar.

Ayıyı asla rahatsız edemezsin. "Sen kim oluyorsun ulan" diyorlar.

Colorado eyaletinde farelere kötü davranmak kanunlara aykırı. Florida eyaletinde at hırsızlığının, Teksas San Antonio'da sığır hırsızlığının cezası idam. Ohio eyaletinde balıkları sarhoş etmek yasak. Utah'da atın üzerinde balık tutmak kanun dışı. Hayvanı suyun içinde zorlu bekleyişe tutmak eziyet ve işkence. Aynı eyaletteki karayollarında öncelikli olarak tüm kuşların geçiş üstünlüğü var. Örnekleri artırmak mümkün.

Son olarak önceki gün Norveç'te de su aygırına yaklaşıp fotoğraf çeken bir turist, "Hayvanı rahatsız ediyor" gerekçesiyle 1100 dolar para cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de de bir Türk yakaladığı bir kuğuyu pişirip yemişti. Ülke ayağa kalktı. Yasalar gereği tüm kuğular kraliçeye aitti. Kuğu'yu yiyen Türk "Kraliçe'ye ait olduğunu bilmiyordum" diye savunma yapsa da ceza yemekten kurtulamadı.

Tüm bunları görünce insanın "Ne kadar medeni ve canlı hakları konusunda muazzam duyarlı bu Batı" diyesi geliyor değil mi?

Tavşanları, kurbağaları, su aygırlarını rahatsız edersen bile cezayı yiyorsun. Ancak 6 ay içinde yüzde 80'i bebek-çocuk-kadın olan masum 34 bin Filistinliyi öldürmek, 78 binden fazlasını yaralamak, 221 binden fazla konutu tamamen yok etmek, nüfusun yarısı olan bir milyondan fazla insanı evsiz bırakmak, kaçacak yer aratıp, yardım konvoylarını dahi vurarak açlığa ve ölüme mahkum etmek, 26 hastaneyi yerle bir edip yüzlerce sağlık personelini ve gazeteciyi toprağa gömmek suç değil.

Binlerce kadın-çocuk-bebek katillerine yüzlerce uçakla binlerce bombayı ABD ve Avrupa'dan gönderme yarışına girmek, hatta bu uğurda birbirini ezmek İnsanlık (!) görevi öylemi? Haydi oradan iki yüzlü aşağılık katiller. Katilin hamisi ve çoban köpeği olup Biden'ın Commender'i gibi ısırmaktan da öte öldürtmeye çanak tutuyorsunuz. Ardından daha dün Washington'dan "İnsan hakları raporu" yayınlayıp Türkiye'yi suçluyorsunuz şerefsizce. Neymiş siyasi özgürlükler konusunda sorunluymuşuz. Başınıza su aygırı düşsün e mi utanmaz, arlanmaz kadın-çocuk-bebek katili Netanyahu bombacıları.

Raporda bir de "PKK çocukları dağa kaldırıp militana dönüştürüyor" diyorlar.

Hani var ya binlerce TIR silah gönderdikleri PKK...

Dağa kaldırılan çocukların ellerine silahı da bu ikiyüzlüler tutuşturuyor.

Yeryüzünde böyle bir aymazlık, böyle bir aşağılık kösele surat hiçbir yerde yok. Şimdi uçaklar dolusu bombaya boğdukları Netanyahu'yu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tutuklanma kararı korkusu sardı. ABD ve Avrupa'da birçok ülke liderini arayıp "Ne olur yardım edin" diye yalvardığını İsrail basını yazıyor. Anlaşılan mahkemedeki hakimlere lehinde karar vermeleri için baskı istiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar zulme rıza gösterip, bir de katilleri silaha boğanlar da bedel ödeyecekler.

Hepsinde de gelecekte yargılanma korkusu var. Ancak onları asıl bekleyen ilahi ceza yolda.

Sonları çok kötü olacak.

ABD'de İsrail protestoları üniversitelerden dalga dalga dünyaya yayılmaya başladı. Washington üniversitelerin çatılarına keskin nişancılar yerleştiriyor. Türkiye dünyada Gazze'ye en büyük yardımı yapan birinci ülke olurken, İsrail Filistinli çocukları öldürüyor, ABD de kendi çocuklarını ısırma niyetine giriyor. Zulmün hamisi olup, gönderdikleri bombalarla ortaklık ve yataklık yapan ahmakları büyük belalar bekliyor.

Darmadağın olacaklar.

Siyonizmin ve soykırımın köpeği olanların nasıl bir kaktüsün üzerine oturacağını da bir sonraki yazımıza bırakalım. Joe Biden'ın Commender'i Beyaz Saray'da önüne geleni boşuna ısırmıyor!