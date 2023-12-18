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Sağanak yağış ve kar geliyor! Meteoroloji gün vererek son dakika uyarısı yaptı! İşte listedeki o iller...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Sağanak yağış ve kar geliyor! Meteoroloji gün vererek son dakika uyarısı yaptı! İşte listedeki o iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı 5 günlük hava tahminleri güncellenirken önümüzdeki günlerde Batı illerinde kuvvetli sağanak yağışın, Doğu illerinde ise yoğun kar yağışının etkili olacağı görüldü. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilin yağışa teslim olması beklenirken Doğu illerinde ise kar fırtınaları bekleniyor. İşte hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahminleri güncellenirken yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

BATI'DA SAĞANAK DOĞU'DA KAR

Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sıcaklıklar düşerken batı illerinde sağanak yağış doğu illerinde ise yoğun kar yağışı etkili olacak.

SİS VE PUSA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

Ayder Yaylası beyaza büründü AYDER YAYLASI BEYAZA BÜRÜNDÜ

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