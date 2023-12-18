Sağanak yağış ve kar geliyor! Meteoroloji gün vererek son dakika uyarısı yaptı! İşte listedeki o iller...

SİS VE PUSA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.