Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar! Ayder Yaylası beyaza büründü

Hafta sonu İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına vardı. Trakya'dan ise kar yağışı haberleri geldi. Karadeniz de beyaza büründü. A Haber muhabiri Selman Kutlu Rize'den detayları aktardı.

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