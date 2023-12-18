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Yurttan kar manzaraları! Akdeniz’de güneşli havayı görenler denize koştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 14:39
Meteorolojinin uyarısı sonrası birçok noktada kar yağışı etkili oldu. Özlemini çektikleri beyaz örtüye kavuşanlar, doyasıya eğlendi. Akdeniz'de ise sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi.
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