Yurttan kar manzaraları! Akdeniz’de güneşli havayı görenler denize koştu

Meteorolojinin uyarısı sonrası birçok noktada kar yağışı etkili oldu. Özlemini çektikleri beyaz örtüye kavuşanlar, doyasıya eğlendi. Akdeniz'de ise sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi.

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