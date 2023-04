Kızılay depremzedelerin yanında! Ramazan Bayramı’nda çocuklar için festival

Bayram öncesi çocuklara bayramlık ve çocuk paketi dağıtan Kızılay bayramda da afetzedeleri yalnız bırakmayacak. Her bir çocuk için 750 TL yardımda bulunan Kızılay, toplam 4 bin 800 çocuğa ulaşarak 3 milyon 600 bin TL tutarında bayramlık hediye etti. Türkiye genelindeki 59 İl Şube Başkanlıkları aracılığıyla çocuk ikram paketleri dağıtıldı. Çocuk ikram paketlerinde her bir çocuk için 50 TL olmak üzere 8 bin çocuğa 400 bin TL tutarında ikramlık malzeme dağıtıldı. Ayrıca Ülker'in; 120 bin set çocuk ikram paket ürünü de afete maruz kalan illerde dağıtıldı. Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezi Psiko Sosyal Ekibi tarafından afetzede kadınların yaptıkları ürünlerin sergileneceği bir sergi düzenlenecek. Hatay İskenderun Toplumsal Hizmet Merkezi Psiko Sosyal Ekibi tarafından, açık hava sineması ve müzikli etkinlikler düzenlenecek. Kahramanmaraş-Elbistan, Adıyaman, Malatya, Hatay- Antakya Toplum Merkezleri çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenleyecek.