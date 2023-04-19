Kızılay depremzedelerin yanında! Ramazan Bayramı'nda çocuklar için festival
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin ardından seferber olan Kızılay, Ramazan ayında 2 milyar liralık destek paketiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Depremzedelerin yaralarının sarılması için bayram boyunca çalışmalarına aralıksız devam eden Kızılay, çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye ederek sevinçlerine ortak oldu. Kızılay, afet illerindeki çadır ve konteyner kentlerde çocuk festivalleri düzenliyor.
"Bu Ramazan Acımız Bir Aşımız Bir" sloganıyla Ramazan kampanyasına devam eden Kızılay, 2 milyar liralık destek paketiyle yaklaşık 19 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay, günlük 3 öğün sıcak yemek dağıtımlarının yanı sıra, psikososyal destek hizmetleri, sosyal marketlerden yardım malzemesi dağıtımları, Bayram namazı sonrası ikramlık dağıtımları, bayram ziyaretleri, konteyner kent ve çadır kentlerde kalan depremzede çocuklar için etkinlikler düzenleyecek. Bayram boyunca gezecek çocuk eğlence araçlarında boyama etkinlikleri, oyuncaklar, palyaçolar ve birçok sürpriz çocukları bekliyor.
Bayram öncesi çocuklara bayramlık ve çocuk paketi dağıtan Kızılay bayramda da afetzedeleri yalnız bırakmayacak. Her bir çocuk için 750 TL yardımda bulunan Kızılay, toplam 4 bin 800 çocuğa ulaşarak 3 milyon 600 bin TL tutarında bayramlık hediye etti. Türkiye genelindeki 59 İl Şube Başkanlıkları aracılığıyla çocuk ikram paketleri dağıtıldı. Çocuk ikram paketlerinde her bir çocuk için 50 TL olmak üzere 8 bin çocuğa 400 bin TL tutarında ikramlık malzeme dağıtıldı. Ayrıca Ülker'in; 120 bin set çocuk ikram paket ürünü de afete maruz kalan illerde dağıtıldı. Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezi Psiko Sosyal Ekibi tarafından afetzede kadınların yaptıkları ürünlerin sergileneceği bir sergi düzenlenecek. Hatay İskenderun Toplumsal Hizmet Merkezi Psiko Sosyal Ekibi tarafından, açık hava sineması ve müzikli etkinlikler düzenlenecek. Kahramanmaraş-Elbistan, Adıyaman, Malatya, Hatay- Antakya Toplum Merkezleri çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenleyecek.
DEPREMZEDE ÇOCUKLARA SÜRPRİZ HEDİYELER VE ETKİNLİKLER
Çocuklar için oyuncak seferberliği başlatan Genç Kızılaycılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını "Heybemde Mutluluk Var" projesi ile taçlandırıyor. Kızılay Gönüllüleri, 22 ve 23 Nisan 2023 tarihlerinde, ülke genelinde hayırseverlerin de desteğiyle topladıkları oyuncakların dağıtımını Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere tüm afet sahasında gerçekleştirecek. Oyuncak dağıtımlarının yanı sıra sahada çocuklarla birlikte resim yapılması, yüz boyama etkinliğinin, boyama çalışmaları, geleneksel sokak oyunlarının oynanması, tiyatro, dans, müzikli çocuk oyunları gibi birçok faaliyet planlanıyor. Bunun yanı sıra Kızılay tarafından İskenderun ve Antakya'da konuşlandırılan "Çocuk Dostu Alan" noktalarında çocuklarla çeşitli faaliyetler yapılacak.
GÜNDE 3 ÖĞÜN YEMEK DAĞITIMI VE SOSYAL MARKET HİZMETİ DEVAM EDİYOR
Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki beslenme grubu çalışmalarını 10 il, 107 ilçe 1422 nokta ve 424 paydaşı ile geliştirerek sürdürüyor. Afet Beslenme Platformu üyeleri hizmetlerini 5 aşevi, 82 ikram aracı, 353 mobil mutfak, 55 mobil fırın, 142 sahra mutfak ile gerçekleştiriyor.
Kızılay ve Kızılay'ın koordinasyonundaki Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve kuruluşlar bugüne kadar günde 3 öğün olmak üzere yaklaşık 264 milyon kişilik sıcak yemek çıkartarak afetzedelere beslenme desteği sağladı. Kızılay'ın, depremzede vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için açtığı 9 sosyal marketten ücretsiz ürün dağıtımı da devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 700 bin işçi zammında tabela değişti! 12.000 gövde + 2 yılda toplam 6000 TL ek yardım!
- SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! 6 aylık ROTA OLUŞTU! 7.500 TL < 9.107 TL!
- TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da hangi ilçede yer alıyor? TOGG teslimat ve teslim yerleri il il liste
- Bayram namazı Antalya'da kaçta? Nasıl kılınır, kaç rekat? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta başlıyor, ezan kaçta okunuyor?
- Ankara bayram namazı saati 2023 | Nasıl kılınır, kaç rekat? 21 Nisan Ramazan Bayramı ezanı saat kaçta okunuyor?
- Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi 2023? 18-19 Nisan Evde bakım maaşı yattı mı? İşte iller listesi
- Elveda Ya Şehri Ramazan Mesajları 2023 | En güzel, resimli, hadisli, kısa, uzun Ramazan'a veda mesajları ve sözleri!
- 2023 Son teravih ne zaman kılınacak? Arefe günü teravih namazı var mı, kılınır mı?
- TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır? TOKİ IBAN numarası ile 500 TL para iadesi nereden alınır?
- Ben Bu Cihana Sığmazam Firuze öldü mü? Pelin Akil, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden ayrılacak mı?
- Hande Erçel ona benzetiliyordu! Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan’ın son hali hayran bıraktı! Doktor Civanım’da Kemal Sunal’ın partneriydi...
- Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, zam geldi mi 2023? Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyeleri yattı mı?