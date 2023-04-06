Türk Kızılay afet bölgesine 1,5 milyar lira nakdi yardım yapacak: Hep birlikte bir gayret içindeyiz
Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere 1,5 milyar nakdi yardım yapılacağını söyledi. Altan, "İnşallah afet bölgesine planladığımız nakdi yardım miktarı 1,5 milyar lira olacak. Süreç içinde bunu dağıtmış olacağız. Bunları da hem bağışçılarımızın hem de yurt dışından fon desteği veren büyük kuruluşların, uluslararası kuruluşların desteğiyle yerine getiriyoruz" dedi.
Türk Kızılay, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde gıda, sağlık, psikososyal destek, çadır gibi birçok alanda yardımlarını sürdürüyor.
Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türkiye'nin 6 Şubat'ta çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldığını belirtti.
Deprem anından itibaren en yakın bölgelerden en uzak bölgelere kadar ekiplerin harekete geçerek afet bölgesine dağıldıklarını aktaran Altan, şöyle konuştu:
"Her afet bölgesinde bir ekip başkanlığı oluşturup burada beslenme noktasında hizmet vermeye başladık. İnsanlarımıza ilk önce ikram malzemeleri, sonra çorba, peşinden sıcak yemekler ürettik. Şimdiye kadar partnerlerimizle yaklaşık 240 milyon öğün sıcak yemek dağıtıldı, dağıtılmaya devam ediyor. Peşinden barınma konusunda tutmuş olduğumuz çadır stoklarını hemen AFAD'a teslim ettik. İlk başta 46 bin, daha sonra yurt dışından getirdiklerimizle yaklaşık 100 bin çadırı AFAD'a teslim ettik. Onlar da AFAD tarafından bütün Türkiye'nin geneline dağıtıldı, vatandaşlarımızın hizmetine verildi."
Altan, psikososyal destek ekiplerinin, sağlık taraması yapan sağlık personelinin özellikle köylerde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, bunların yanı sıra depremzedelerin gıda, battaniye diğer eşya ve malzeme gibi her türlü ihtiyacını koordine etmeye başladıklarını kaydetti.
"HEP BİRLİKTE BİR GAYRET İÇİNDEYİZ"
Afet bölgesindeki kentlerde yavaş yavaş iş yerleri açılmaya başladığında ilk önce 150 bin gıda kartı dağıttıklarını, ardından nakdi yardım çalışmasına başladıklarını dile getiren Altan, "İnşallah afet bölgesine planladığımız nakdi yardım miktarı 1,5 milyar lira olacak. Süreç içinde bunu dağıtmış olacağız. Bunları da hem bağışçılarımızın hem de yurt dışından fon desteği veren büyük kuruluşların, uluslararası kuruluşların desteğiyle yerine getiriyoruz." dedi.
Altan, sosyo ekonomik güçlendirmeyi desteklemek için çarşılar yapmaya başladıklarından bahsederek, bunların da yapılan büyük çalışmaların içinde esnafı destekleyecek mütevazı çalışmalar olduğunu vurguladı.
Esnafa alet çantaları dağıtıldığını, bölgede çocuklara yönelik de çalışmalar yaptıklarını belirten Altan, şöyle devam etti:
"Psikososyal destek ekiplerimiz, vatandaşlarımızı psikososyal çadırlarında kabul ediyor ve depremin etkisini üzerlerinden atması için herkes, hepimiz büyük gayret sarf ediyoruz Burada ciddi güzel bir koordinasyonumuz var. Kriz masalarıyla AFAD'la koordineli olarak vatandaşımızın içinde bulunduğu bu sıkıntılı durumdan çıkması için şubelerimiz, personelimiz ve gönüllülerimizle hep birlikte bir gayret içindeyiz. İnşallah bu gayretimiz devam edecek. Buralar tekrardan hayata atılana kadar, şu içinde bulunduğumuz şartlar düzelene kadar vatandaşlarımızın yanında olacağız."
Altan, insanlardan afet bölgesine desteklerinin devamını talep edeceklerini ifade ederek, "Buradaki zor durumda olan vatandaşlarımızla diğer illerimizdeki hali vakti yerinde olan vatandaşlarımız arasında köprüyü sürdüreceğiz." dedi.
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