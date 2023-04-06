Türk Kızılay afet bölgesine 1,5 milyar lira nakdi yardım yapacak: Hep birlikte bir gayret içindeyiz

Esnafa alet çantaları dağıtıldığını, bölgede çocuklara yönelik de çalışmalar yaptıklarını belirten Altan, şöyle devam etti:

"Psikososyal destek ekiplerimiz, vatandaşlarımızı psikososyal çadırlarında kabul ediyor ve depremin etkisini üzerlerinden atması için herkes, hepimiz büyük gayret sarf ediyoruz Burada ciddi güzel bir koordinasyonumuz var. Kriz masalarıyla AFAD'la koordineli olarak vatandaşımızın içinde bulunduğu bu sıkıntılı durumdan çıkması için şubelerimiz, personelimiz ve gönüllülerimizle hep birlikte bir gayret içindeyiz. İnşallah bu gayretimiz devam edecek. Buralar tekrardan hayata atılana kadar, şu içinde bulunduğumuz şartlar düzelene kadar vatandaşlarımızın yanında olacağız."