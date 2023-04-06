Türk Kızılay’ı milletin yanında! Batman’da pedallar her gün 600 aileye sıcak yemek ulaştırmak için çevriliyor

Ramazan dolayısıyla da kentte depremzedelerin de bulunduğu 600 aileye iftarda sıcak yemek desteği sunduklarını dile getiren Okçu, "1735 kişiye 1000'er liralık nakdi yardımı da ramazanın sonuna kadar ulaştırmış olacağız. Ayrıca 200 kişiye gıda kolisi teslim ettik. Depremzedelere yönelik giyim yardımında da bulunduk." dedi.

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