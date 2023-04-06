Türk Kızılay’ı milletin yanında! Batman'da pedallar her gün 600 aileye sıcak yemek ulaştırmak için çevriliyor
Türk Kızılay Batman Şubesi, ramazan dolayısıyla kentte misafir edilen depremzedeler ile ihtiyaç sahiplerinden oluşan 600 aileye her gün sıcak yemek hizmeti sunuyor. Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, "1735 kişiye 1000'er liralık nakdi yardımı da ramazanın sonuna kadar ulaştırmış olacağız. Ayrıca 200 kişiye gıda kolisi teslim ettik. Depremzedelere yönelik giyim yardımında da bulunduk." dedi.
Ramazan ayında yardım çalışmalarının yoğunlaştıran Türk Kızılay Batman Şubesi, gıda kolisi dağıtımı ve nakdi yardımların yanı sıra sıcak yemek hizmetini de sürdürüyor.
Kızılay mutfağında hazırlanan yemekler gönüllüler tarafından çoğunlukla bisiklet ve diğer araçlarla vatandaşların adreslerine ulaştırılıyor.
Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen depremzedeleri misafir ettiklerini belirterek, Batman'da yaklaşık 13 bin depremzedenin bulunduğunu söyledi.
Ramazan dolayısıyla da kentte depremzedelerin de bulunduğu 600 aileye iftarda sıcak yemek desteği sunduklarını dile getiren Okçu, "1735 kişiye 1000'er liralık nakdi yardımı da ramazanın sonuna kadar ulaştırmış olacağız. Ayrıca 200 kişiye gıda kolisi teslim ettik. Depremzedelere yönelik giyim yardımında da bulunduk." dedi.
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