Asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor! Türk Kızılay’ı depremzede çocukları ikram paketiyle sevindirdi
6 Şubat günü Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. 50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz depremde yaralar sarılmaya devam ediyor. Dehşetin ilk anından itibaren seferber olan Türk Kızılay’ı bu kez de depremlerden etkilenen çocuklara kapı kapı dolaşıp ikram kutusu dağıttı.
Türk Kızılay üyeleri, depremlerden etkilenen çocuklar için içerisinde çikolata ve şekerlemelerin bulunduğu ikram paketleri hazırladı.
İkram paketleri, ilk olarak kent merkezinde kurulan çadır kentlerdeki çocuklara hediye edildi.
Türk Kızılay'ın ikram paketlerinin dağıtımını ramazan ayı boyunca sürdüreceği öğrenildi.
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