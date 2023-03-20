Kızılay asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor! 48 bin 411 personel görev başında

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Teşkilatları Federasyonu (IFRC) ve Paydaş Ulusal Dernekler başta olmak üzere 101 ülkeden 154 kurum ve kuruluş da sundukları ayni ve nakdi desteklerle Türk Kızılaya yardım çalışmalarında katkı verdi.

Deprem bölgesinde bulunan 6 lojistik merkezinin sayısını 13'e çıkartan Kızılay, 40 gün içerisinde 6 bin 867 tır, kamyon ve lojistik aracı ile 93 bin 73 ton insani yardım malzemesinin kabul ve sevkini gerçekleştirdi.