Türk Kızılay’ı depremzedelerin yanında! Psikologlar görünmez yaraları sarıyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremlerin ardından 6 şehirde kurulan psikososyal destek çadırlarında çalışmaya başlayan Kızılay psikologları, afetin ardından yaşanan ruhsal yaralanmalara "ilk yardım" yapıyor. Kızılay uzmanlarının liderliğinde, gönüllü psikolog ve psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları, çalışmalarını daha kırılgan olan çocuklar ve kadınlar üzerinde yoğunlaştırıyor. Ekipler, bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişiye psikolojik destek sağladı. Kızılay psikologları, afetzedelerin zorunlu olarak taşınmak durumunda kaldığı illerde de benzer çalışmaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.