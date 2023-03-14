Türk Kızılay’ı depremzedelerin yanında! Psikologlar görünmez yaraları sarıyor
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinden en fazla etkilenen illerde psikososyal ekipleriyle çalışmalar yürüten Kızılay, yaklaşık 70 bin kişiye psikolojik destek verdi. Kızılay psikologları, özellikle kadınlar ve çocuklarla afet travmasının atlatılmasına yönelik çalışmalar yapıyor.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremlerin ardından 6 şehirde kurulan psikososyal destek çadırlarında çalışmaya başlayan Kızılay psikologları, afetin ardından yaşanan ruhsal yaralanmalara "ilk yardım" yapıyor. Kızılay uzmanlarının liderliğinde, gönüllü psikolog ve psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları, çalışmalarını daha kırılgan olan çocuklar ve kadınlar üzerinde yoğunlaştırıyor. Ekipler, bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişiye psikolojik destek sağladı. Kızılay psikologları, afetzedelerin zorunlu olarak taşınmak durumunda kaldığı illerde de benzer çalışmaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Kızılay bir yandan da Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre kendisine verilen ana görev alanı olan beslenme grubundaki çalışmalarını da geliştirerek sürdürüyor.
Kızılay ve Kızılay'ın koordinasyonundaki Afet Beslenme Platformu üyesi kurum ve kuruluşlar bugüne kadar yaklaşık 150 milyon kişilik sıcak yemek çıkartarak afetzedelere ulaştırdı.
"6 İLDE 9 BİN 651 AFETZEDE MUAYENE EDİLİRKEN, 15 BİN161 AFETZEDEYE İLAÇ DESTEĞİ VERİLDİ"
Afet Beslenme Platformu üyeleri; hizmetlerini 5 aşevi, 86 ikram aracı, 355 mobil mutfak, 49 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile gerçekleştiriyor.
Bunların yanı sıra 6 ilde 8 mobil sağlık aracıyla 9 bin 651 afetzede muayene edilirken, 15 bin161 afetzedeye ilaç desteği verildi.
Öte yandan, yine Kızılay tarafından afet bölgesinden 71 farklı ile tahliye edilen 1 milyon 726 bin 496 kişiye; giyim, battaniye, mutfak malzemesi, yatak, kuru gıda, hijyen malzemesi, temizlik malzemesi, gıda kolisi, sağlık malzemesinin de aralarında bulunduğu 3,5 milyon kişilik yardım malzemesi dağıtıldı.
"BÖLGELERDE AÇILAN MARKETLERDEN 245 BİN AFETZEDE İHTİYAÇLARINI ÜCRETSİZ OLARAK KARŞILADI"
Vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için de toplamda 13 sosyal market ürünleri ücretsiz olarak depremzedelere dağıtıldı.
Çadır kent ve merkezi noktalara yakın bölgelerde açılan marketlerden bu zaman kadar yaklaşık 245 bin afetzede yararlanıp, ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.
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