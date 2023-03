Kendi dertlerini unutup depremzedelere koştular! Doktor baba oğuldan örnek davranış

"TEBESSÜM HER ŞEYE BEDEL"

Aile Hekimi Hüseyin Oğuztürk: Depreme Malatya'daki evimde yakalandım. Kendimizi üçüncü kattan aşağı atarak kurtulduk. Hava çok soğuktu, -18 dereceydi. Oğlumla konuştuğumuz zaman öğrendik ki tüm hat boyunca deprem olmuş. Ben de afeti bizzat yaşadığım için insanlarla empati kurdum. Kalıp mücadele etmek, ihtiyacı olana yardımcı olmak lazım, dedim. Yeri geldi hastaların yaralarını sardım, pansuman yaptım, yeri geldi battaniye ve su dağıtıp çadır kurdum. Hem doktorluk hem vatandaşlık görevimi yerine getirdim.

O an yaşadıklarımı unutamıyorum. Gözlerim doluyor hatırlayınca. Şu an Şeker Stadı'nda kurulan Çadır Sağlık Merkezi'nde çalışıyorum. Bir hekim olarak depremzedelere elimden ne gelirse yapmak istiyorum. Bazı duyguları ifade edemiyorum. Hastaların bir tebessümü, duası her şeye bedel, maneviyatla ölçülmüyor.