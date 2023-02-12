Türkiye’nin çocuklarından depremzedelere duygulandıran notlar: "Allah’a emanet olun"

Cansu Akdağ mektubunda minik depremzedeye, "Nasılsın Kumsal, ben Cansu Akdağ. Artık senin ablanım. Yalnız değilsin. Her zaman yanındayım. Hep abla olmak istedim. Şimdi çok güzel kardeşim var. Ne zaman kendini kötü hissedersen beni ara ya da yanıma gel. Şimdi ben sana oyuncaklarımı ve ihtiyaçlarını alman için para gönderiyorum. Bunları Ali Amcaya emanet ediyorum. O sana iletecek ve bizi görüştürecek. Seni çok seviyorum kardeşim" diye yazdı. Cansu'nun emanetleri, manevi kardeşi Kumsal'a ulaştırılmak üzere deprem bölgesine doğru yola çıktı.