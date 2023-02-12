Türkiye’nin çocuklarından depremzedelere duygulandıran notlar: "Allah’a emanet olun"
Asrın felaketi, 85 milyonu biraraya getirdi. Türkiye 7’den 70’e tek yürek oldu. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan asrın felaketi 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olurken, Türkiye büyük bir birliktelik örneği sergiledi. Birçok çocuk da bu beraberlikte ön sıradaydı. Ülkenin dört bir yanından küçük çocuklar AFAD’ın yardım toplama merkezlerine yanlarında getirdikleri oyuncakları, kıyafetleri, kitapları gönderirken depremden etkilenen ağabeyleri, ablaları ve kardeşleriyle de mektup arkadaşı olmak istedi. İşte o miniklerden kesitler...
İzmit'te vatandaşlar, deprem bölgesinde bulunan kişiler için AFAD Ayni Yardım Toplama Merkezi'ne yardım kolileri getirmeye devam ediyor. Toplama merkezine çok sayıda giysi, temizlik malzemesi, yiyecek getirilirken, çocukların hazırladığı oyuncakların üzerinde bulunan notların yer aldığı hediyeler duygulandırdı.
MEKTUP ARKADAŞIM OLUR MUSUN?
Bir çocuk, "Çok kötü günler geçiriyoruz, sizler için en sevdiğim oyuncaklarımı, elbiselerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun" yazarken, Asya Alkan ise, "Oyuncak ve kitaplarımızı sizlere gönderiyoruz. Size dua ediyorum" yazarak, mektup arkadaşı olmak istediğini belirtti.
Hafsa Ekinci ise oyuncak ayının üzerine, "Sevgili arkadaşım geçmiş olsun. Kocaeli'de annem de aynı şekilde depremi yaşamış, ona verilen oyuncağı saklamış. Bu oyuncağı hep güzel günlerde oynaman dileğiyle, her zaman yanınızdayız" yazdı.
7 yaşındaki kızı Asya Alkan ile beraber depremzede çocuklara hediyeler hazırlayan Mehtap Alkan, "Çocuklarımıza durumu anlattım onlarla beraber güzelce kitap ve boya kalemi alışverişi yaptık. Oyuncaklarımızı da paylaştık, oradaki depremzede çocuklarımıza gönderdik. İnşallah onların yaralarını bir nebze de olsa sarabiliriz. Asya kendisi de bir resim çizdi. Okuma yazmayı daha yeni öğrendi iyi dileklerini de yazdı. İnşallah mektubu deprem bölgesinden bir arkadaşına ulaşır. Asya mektubu alan kişiyle de mektup arkadaşı olmak istiyor. Bilgilerimizi verdik, bizlere ulaşırlarsa onlar için ellerimizden geleni yaparız" dedi.
"EŞİME GELEN OYUNCAĞIN BENZERİNİ GÖNDERMEK İSTEDİK"
5 yaşındaki kızı Hafsa ile oyuncak getiren Ramazan Ekinci eşi Banu Ekinci'nin 17 Ağustos 1999 depreminden etkilendiğini anlatarak, "Eşim 1999 depremini yaşamış ve o dönem kendisine bir oyuncak ayı vermişler. Ben onu getirmek istedim ama eşim o günleri hatırlayarak çok duygusal davrandı. Eşim de hemen hemen aynısı bir oyuncak ayıcık olan kızımın oyuncağını göndermek istedi. Küçük kızımız Hafsa ile gelip buraya hediye ettik. Eşim 1999 depreminde aldığı oyuncağın kendisi için manevi değerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Umarım gönderdiğimiz oyuncak da deprem bölgesindeki çocuklara bir umut olur" diye konuştu.
Depremzedelere yardım seferberliği sürerken, çocuklar da yüreklerindeki sevgiyi yardıma dönüştürdü. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Fatma Sena, en sevdiği oyuncak bebeğini, üzerine, "Size en sevdiğim bebeğimi gönderiyorum. Her şey geçecek üzülmeyin!" notunu ekleyerek gönderdi.
Yağmur, Diyar, Dilara ve Emir kardeşler de yardım malzemelerini "Merhabalar benim adım Yağmur, sizi çok seviyorum. Abim Diyar, ablam Dilara ve diğer abim Emir ile size yardım göndermek istedik. Allah yardımcınız olsun, hep yanınızdayız. İyi ki varsınız ve eminim bu zor günler bitecek" diye yazdıkları bir mektupla yolladı.
Cansu Akdağ, haberlerde izlediği Kahramanmaraş'ta Kumsal'ın manevi ablası olmak istediğini belirterek, ihtiyaçlarını karşılaması için 100 lira ve iki oyuncağını gönderirken yazdığı notta "Artık senin ablanım. Yalnız değilsin. Her zaman yanındayım. Ne zaman kendini kötü hissedersen beni ara ya da yanıma gel. Şimdi ben sana oyuncaklarımı ve ihtiyaçlarını alman için para gönderiyorum. Seni çok seviyorum kardeşim" ifadelerini kullandı.
"CANIM KARDEŞLERİM"
Edirne'de yaşayan Kaan ve İdil oyuncaklarını, "Canım kardeşlerim, inşallah gönderdiğim oyuncaklarla mutlu olursunuz. Sizi seviyoruz, aklımız sizinle" notuyla gönderdi. İzmir'de yaşayan 7 yaşındaki Çağan Karacan, montunu, şemsiyesini ve botlarını minik depremzedelere gönderdi.
Kırklarelili 7 yaşındaki Eylül Gargil, harçlıklarını biriktirerek bir hafta önce aldığı saatini bağışladı. Konyalı 10 yaşındaki Hatice İlay, deprem bölgesine gönderdiği oyuncaklara "Sizin için üzülüyorum, ben de sizin gibi korkuyorum. Dün biz de sallandık ama sizinki gibi değil. İsterseniz Konya'ya gelebilirsiniz, sizin için her zaman yerimiz var" diye yazdığı Türk bayraklı not ekledi.
OYUNCAĞINI GÖNDERDİ
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Nazmiye Azra Özalp ve 7 yaşındaki Şaziye Bulem Özalp kardeşler, bir pet şişede biriktirdikleri paraları, Samsun'da yaşayan 6 yaşındaki Zeynep de oyuncağını gönderdi. İstanbul yaşayan 4 yaşındaki Simay, ilkokul öğrencisi Azra da kumbarasında biriktirdiği paraları bağışladı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından, Türkiye'nin birçok yerinden depremzedelere yardım yağıyor.
Bursa Yenişehir Belediyesi'nde depremzedeler için toplanan yardımlar içindeki oyuncak, çocuk botu ve bir miktar paranın da bulunduğu paketten çıkan "Ben Elif Sare Efe. Her zaman yaralarınızı sarmaya hazırız. Sizi çok seviyoruz" yazılı not duygulandırdı.
Nilüfer Belediyesi'nce toplanan yardım kolilerine koyulan oyuncak bebek ile üzerine iliştirilen "Benim adım Güneş. Bursa'dan gönderiyorum. 8 yaşındayım. Bu bebeği kim alacaksa mutlu olsun' yazılı not ile yardım kolilerinin içinden çıkan oyuncak ayı ve üzerine iliştirilen notta yazan, 'Ben Kerem Tuncer Temiz. 6 yaşındayım. Belki birazcık oynarsınız diye oyuncaklarımı sizinle paylaşmak istedim. Soğuk diye montumu ve kazaklarımı gönderiyorum. Acıkmış olabilirsiniz diye yemek gönderdik babam ve annemle. İnşallah her şey bir an önce düzelir. Bursa'dan sevgilerle…" sözleri ekiplere duygusal anlar yaşattı.
KUMBARASINDA BİRİKTİRDİĞİ HARÇLIKLARINI BAĞIŞLADI
İnegöl ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Nisanur Çiftçi ise harçlıklarını depremzede yaşıtlarına bağışladı. Üzerine, "Merhaba ben Nisanur. Sizlerin adına çok üzgünüz. Çok geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun. Bu kumbaradaki para benden daha çok size lazım" notunu yazdığı kumbarasında biriktirdiği 250 liralık bozuk parasını İnegöl Posof Dernek yönetimine teslim eden Nisanur'un bağışı, AFAD hesabına yatırıldı.
17 SAAT SONRA KURTARILAN KUMSAL'IN MANEVİ ABLASI OLDU
Kendisi küçük, yüreği büyük yardımseverlerden biri de 8 yaşındaki Cansu Akdağ idi. Kahramanmaraş'ta enkazdan 17 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Kumsal'ın görüntülerini izledikten sonra, manevi ablası olmaya karar veren Cansu, ihtiyaçlarını karşılaması için 100 TL, kendi oyuncakları ve yazdığı bir mektubu, ona ulaştırılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etti.
Cansu Akdağ mektubunda minik depremzedeye, "Nasılsın Kumsal, ben Cansu Akdağ. Artık senin ablanım. Yalnız değilsin. Her zaman yanındayım. Hep abla olmak istedim. Şimdi çok güzel kardeşim var. Ne zaman kendini kötü hissedersen beni ara ya da yanıma gel. Şimdi ben sana oyuncaklarımı ve ihtiyaçlarını alman için para gönderiyorum. Bunları Ali Amcaya emanet ediyorum. O sana iletecek ve bizi görüştürecek. Seni çok seviyorum kardeşim" diye yazdı. Cansu'nun emanetleri, manevi kardeşi Kumsal'a ulaştırılmak üzere deprem bölgesine doğru yola çıktı.
"GÖZLERİMİZE UYKU GİRMİYOR"
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremle sarsılırken, afet sonrası ülke genelinden bölgeye insani yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor. Samsun'da da Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde konuşlandırılan 'Deprem Bölgesi Yardım Kabul Aracı'na bağış yapanlar çeşitli yardım malzemelerini getirmeyi sürdürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası ise yardım malzemeleri TIR'larla afet bölgesine ulaştırılıyor. İnsani yardım malzemesi taşıyan 14 yardım TIR'ı ve 4 kamyon afet bölgesine gönderildi. Bugün de 8 TIR bölgeye hareket etti.
Toplanan yardımların depolarda ayrıştırıldığı sırada görevlilerin fark ettiği bir not ise görenleri duygulandırdı. Lise öğrencisi iki arkadaşın getirdiği koliden çıkan notta "Kardeşlerim, ablalarım, abilerim. Dualarımız sizinle. Yanınızdayız. Umarım bu yardımlar size ulaşır. Gözlerimize uyku girmiyor. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Sizleri çok seviyoruz" ifadeleri yer aldı.
YARDIM İÇİN SEFERBER OLUNDU
Depremzedelere ulaştırılmak için yardım malzemesi getirenlerden Seda Güney, "İnsanlarımız acı içinde. Herkes kol kola verdi yardımlarını ulaştırmaya çalışıyor. Bu felaketi kenetlenerek atlatabiliriz" dedi.
Yardım malzemesi getiren Defne Küçük ise "Evimizde sıcak bir şekilde otururken bile vicdan azabı çekiyorum. Onlara destek olmak istiyoruz. Keşke elimizden daha fazlası gelebilse" ifadelerini kullandı.
Minik İbrahim'in duygu dolu sözlerine, depremzede büyüklerinin verdiği yanıt yürekleri buruktu.
"Bir gün evlerimize kavuşursak, buradaki evlerin hepsinin senin de evin olduğunu bil ve hep gel" sözlerinin yer aldığı mektubun devamında şu ifadeler yer aldı: "Merhaba İbrahim, mektubunu aldık. Soğukta üşüyen ellerimiz, senin mektubunla bir anda ısındı. Senin gibi güzel yürekli insanların olduğunu, yalnız olmadığımızı biliyoruz." dedi.
Depremzede mektubuna, "Bizi hiç tanımayan insanların hemen yardıma koştuğunu, biz yaşayalım diye ölümü göze alıp buralara kadar yetiştiğini, yetişemeyenlerin mektubunun yetiştiğini görmek bizi yaşatmaya yetti. Kağıt bulamadığımız için bu çay kutusuna yazdık mektubu. Bu kutularda sizin gönderdiklerinizdi zaten." sözleriyle devam etti.
Mektubunda Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Gövdeli köyünden olduğunu söyleyen depremzede, "Sizi çok seviyoruz, bir gün evlerimize kavuşursak, buradaki evlerin hepsinin senin de evin olduğunu bil ve hep gel" ifadelerini kullandı.
Mektubun son kısmına telefon numarasını yazan depremzede, yanına da ara notunu düşerek, İbrahim'den arama beklediğini belirtti.
İŞTE MİNİK İBRAHİM'İN YÜREKLERİ ISITAN O MEKTUBU
Bayburt'un Demirözü ilçesinde yaşayan İbrahim Biregen isimli küçük çocuk deprem bölgesine göndermek üzere ailesiyle birlikte yardım malzemesi hazırladı, içerisine de kendi yazdığı mektubu koydu.
"SİZİ ÇOK SEVİYORUZ, KENDİNİZİ TEK SANMAYIN, BİZ VARIZ"
Kendisi küçük ama yüreği büyük Bayburtlu küçük İbrahim'in Biregen'in yürekleri ısıtan mektubunda ise şu ifadeler yer aldı: "Merhaba canım arkadaşlarım, kendinizi yalnız hissetmeyin, biz sizin kardeşleriniz. Sizi çok seviyoruz, kendinizi tek sanmayın, biz varız. Sizin için dualar ediyoruz, sizin için üzülüyoruz. Sakın korkmayın, bunun da üstesinden beraber geleceğiz. Bu bizim de başımıza gelebilirdi. Birbirimizi tanımamız önemli değil, nasılsa hep beraber yaşamıyor muyuz? Sizi Allah'a emanet ediyorum. Ben 'İbrahim Biregen' Bayburt'ta yaşıyorum, size bu mektubu Demirözü'nden yazıyorum."
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