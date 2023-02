Türkiye’nin çocuklarından depremzedelere duygulandıran notlar: "Allah’a emanet olun"

Nilüfer Belediyesi'nce toplanan yardım kolilerine koyulan oyuncak bebek ile üzerine iliştirilen "Benim adım Güneş. Bursa'dan gönderiyorum. 8 yaşındayım. Bu bebeği kim alacaksa mutlu olsun' yazılı not ile yardım kolilerinin içinden çıkan oyuncak ayı ve üzerine iliştirilen notta yazan, 'Ben Kerem Tuncer Temiz. 6 yaşındayım. Belki birazcık oynarsınız diye oyuncaklarımı sizinle paylaşmak istedim. Soğuk diye montumu ve kazaklarımı gönderiyorum. Acıkmış olabilirsiniz diye yemek gönderdik babam ve annemle. İnşallah her şey bir an önce düzelir. Bursa'dan sevgilerle…" sözleri ekiplere duygusal anlar yaşattı.