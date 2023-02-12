12 Şubat 2023, Pazar
Depremin 7. gününde mucize kurtuluşlar! Umutlandıran haberler geliyor
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kentlerden umutlandıran haberler de geliyor... İşte depremin 7. günün mucize kurtuluşları.
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:40
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