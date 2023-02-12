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Depremin 7. gününde mucize kurtuluşlar! Umutlandıran haberler geliyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kentlerden umutlandıran haberler de geliyor... İşte depremin 7. günün mucize kurtuluşları.

Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 09:40
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Depremin 7. gününde mucize kurtuluşlar! Umutlandıran haberler geliyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor. İşte depremin 7. günde gelen mucizeler.

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Depremin 7. gününde mucize kurtuluşlar! Umutlandıran haberler geliyor

149. SAAT

Hatay'ın Antakya ilçesinde taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül'ü depremin 149'uncu saatinde kurtarmayı başardı.

İlk kontrolleri yapılan Sarıgül, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Depremin 7. gününde mucize kurtuluşlar! Umutlandıran haberler geliyor

146. SAAT

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından sarsıntının 146. saatinde bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı.

Fatih Sultan Mahallesi'ndeki 6 katlı Furkan Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından Eylül Kılıç isimli kız çocuğunun sesi duyuldu.

Yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Kılıç, depremin 146. saatinde enkazdan çıkarılarak çevredekilerin tekbir sesleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Küçük kızın, deprem gecesi teyzesinin evine misafirliğe geldiği, ailesine de "Yarın kar tatili var, burada kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.

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Depremin 7. gününde mucize kurtuluşlar! Umutlandıran haberler geliyor

142. SAAT

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından Malik Ejder Caddesi'nde yıkılan apartmanın enkazından 62 yaşındaki Semir Cuma Sabur, 142 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

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Depremin 7. gününde mucize kurtuluşlar! Umutlandıran haberler geliyor

142. SAAT

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay'da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 142'inci saatinde 32 yaşındaki Meltem öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı. Genç öğretmenin kendisini kurtaran ekiplerden ilk isteği çay oldu.