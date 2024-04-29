NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna'ya NATO mesajı: Yeriniz burası! | Putin Batı'yı uyarmıştı: Girerse savaş çıkar!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, silah teslimatlarının hızlanmasının önemini vurgulayarak, Ukrayna'ya daha fazla desteğin yolda olduğunu söyledi. Öte yandan Stoltenberg, "Ukrayna'nın yerinin NATO olduğunu" dile getirdi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği gerçekleşirse savaş çıkacağının sinyalini vermişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de düzenlediği ortak basın toplantısında, askeri yardımların gecikmesinin savaş alanında "ciddi sonuçlar doğurduğuna" işaret etti.
Genel Sekreter, "ABD aylarca bir paket üzerinde anlaşmaya varamadı. Avrupalı müttefikler de söz verdiğimiz ölçekte mühimmat sağlayamadı." değerlendirmesinde bulundu.
Geç ulaşan her askeri yardımın Rusya'nın cephe hattında ilerlemesi anlamına geldiğini ifade eden Stoltenberg, "Ancak Ukrayna'nın galip gelmesi için henüz çok geç değil. Daha fazla destek yolda." dedi.
Stoltenberg, silah teslimatlarının hızlanmasının önemini vurgulayarak "Tedariki geciktirdiğimizde bunun ölüm kalım meselesi olduğunun farkına varmalıyız." diye konuştu.
"UKRAYNA'NIN YERİ NATO'DUR"
Müttefik ülkelerin Ukrayna'ya askeri desteği artırmayı kabul ettiğini aktaran Stoltenberg, ABD'nin 60 milyar doların üzerindeki yardım paketinin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Hollanda'nın yeni taahhütlerini de memnuniyetle karşıladığını ve diğer müttefik ülkelerden de "yakında yeni açıklamalar gelmesini beklediğini" sözlerine ekledi.
Stoltenberg, "Ukrayna'nın yerinin NATO olduğunu" dile getirerek, "Şu anda yürüttüğümüz çalışmalar sizi NATO üyeliğine doğru geri dönüşü olmayan bir yola sokuyor, böylece zamanı geldiğinde Ukrayna hemen NATO üyesi olabilecek." dedi.
Öte yandan, ABD'nin başkenti Washington'da temmuzda yapılacak NATO Zirvesi'nde, üyelik için müttefiklerle varılması gereken mutabakatın sağlanacağını düşünmediğini kaydeden Stoltenberg, Ukrayna'yı NATO standartlarına ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
PUTİN NATO'YU UYARMIŞTI: UKRAYNA GİRERSE SAVAŞ ÇIKAR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Rusya'nın güvenlik garantileri ve Ukrayna krizi" konularını 2 yıl önce Moskova'da görüşmüştü.
Ukrayna'nın NATO'ya alınması halinde savaş çıkacağına işaret eden Putin, Fransa dahil Avrupa ülkelerinin Kırım'ı Ukrayna'nın parçası olarak saydığını, Moskova'nın ise Kırım'ı Rusya'nın saydığını hatırlatmıştı.
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