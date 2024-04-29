NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Ukrayna’ya NATO mesajı: Yeriniz burası! | Putin Batı’yı uyarmıştı: Girerse savaş çıkar!

Geç ulaşan her askeri yardımın Rusya'nın cephe hattında ilerlemesi anlamına geldiğini ifade eden Stoltenberg, "Ancak Ukrayna'nın galip gelmesi için henüz çok geç değil. Daha fazla destek yolda." dedi.

Stoltenberg, silah teslimatlarının hızlanmasının önemini vurgulayarak "Tedariki geciktirdiğimizde bunun ölüm kalım meselesi olduğunun farkına varmalıyız." diye konuştu.